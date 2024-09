Intégration d'Instana Observability

La plateforme IBM Instana Observability peut détecter les risques applicatifs et commerciaux qui affectent l'expérience client. Associée au logiciel IBM Turbonomic, elle permet aux utilisateurs d'établir une corrélation entre les SLO des applications et les ressources de l'infrastructure sous-jacente, et d'automatiser les actions d'allocation dynamique de ressources de la plateforme IBM Turbonomic afin de garantir en permanence la performance des applications.