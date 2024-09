Seuls 54 % des projets d’IA passent du stade pilote à celui de production, et le retour sur investissement des initiatives à l’échelle de l’entreprise est en moyenne de 5,9 %, bien inférieur au coût de capital typique de 10 %. Pour être efficace, l’IA doit s’intégrer dans les workflows et les systèmes existants, en automatisant les processus clés de l’entreprise et de l’informatique, afin de favoriser la croissance et la réduction des coûts.

Nous pouvons vous aider à hiérarchiser les opportunités les plus gratifiantes pour rationaliser le travail, booster l’efficacité opérationnelle et améliorer l’expérience client, puis à mettre ces opportunités en action et à optimiser l’amélioration continue.

Les dirigeants qui préfèrent réduire le nombre de fournisseurs auxquels ils font appel peuvent profiter de notre portefeuille complet, mais flexible, de technologies essentielles d’intégration, d’IA et d’automatisation, ainsi que de notre assistance spécialisée pour améliorer les performances métier et informatiques.