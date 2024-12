Komatsu est un fabricant et distributeur mondial qui fournit des équipements, des technologies et des services de terrassement essentiels aux secteurs de la construction, de l’exploitation minière, de l’énergie, du gouvernement, des déchets et des carrières. Komatsu crée de la valeur dans l’industrie manufacturière et l’innovation technologique pour favoriser un avenir durable où les personnes, les entreprises et notre planète prospèrent de concert.

Fondée en 1921 dans un village minier au Japon, Komatsu Ltd. est aujourd’hui l’un des plus grands fournisseurs mondiaux d’équipements de services publics, de construction et d’exploitation minière, et compte plus de 60 000 employés dans le monde entier. En 1965, Komatsu Australia est devenu une filiale et emploie aujourd’hui plus de 3 400 personnes dans ses opérations en Océanie.