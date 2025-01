Les organisations d’aujourd’hui jonglent avec diverses plateformes, systèmes et intégrations, engendrant une confusion au niveau de la connectivité. IBM webMethods propose une plateforme d’intégration hybride en tant que service (iPaaS) dédiée aux entreprises pour simplifier ce chaos. Elle vous permet de contrôler en toute sécurité vos applications, API, B2B et fichiers dans tous les environnements et sur tous les sites, tout en réduisant les coûts de lancement de produits et de commercialisation sur de nouveaux marchés sans avoir à effectuer de changements techniques majeurs.