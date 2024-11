L'équipe Software SRE automatise, grâce à Concert, l'analyse des CVE et la gestion des stocks de certificats.

Concernant les CVE, l'équipe intègre les données de scan de Twistlock dans Concert, qui produit des résumés écrits de chaque CVE, proposant des suggestions concrètes et opérationnelles pour corriger les vulnérabilités. Il produit également une carte interactive montrant comment chaque CVE se rapporte à toutes les zones de la plateforme IBM SaaS.

« Concert effectue la recoupement de données et nous fournit les informations contextuelles : voici le CVE, les risques associés, les mesures d'atténuation et leur applicabilité. Cela nous a été d'une grande aide », affirme Velasco. « Nous avions toutes ces différentes équipes qui travaillaient en silos sur la même opération, tandis que Concert nous rassemble et nous permet d'agréger ces informations. »

Velasco ajoute que l'équipe utilise la fonction de chat de Concert, alimentée par la plateforme IBM watsonx, pour approfondir sa compréhension des risques réels posés par les CVE. Cette connaissance approfondie leur permet d'accélérer la hiérarchisation des priorités et de traiter plus rapidement les éléments les plus critiques. « Nos équipes SRE peuvent poser des questions auxquelles il n’était pas possible de répondre auparavant : quelle est notre position en matière de risque dans l’ensemble de l’organisation, en ce qui concerne les logiciels IBM et la multitude d'équipes, de technologies et d'applications diverses ? Concert me permet de voir, pour une application donnée, spécifiquement quels composants ou packages introduisent réellement des risques, et à quel degré. Nous pouvons voir l'impact potentiel tout au long du cycle de vie du développement logiciel et dans les environnements de production, y compris en temps d'exécution. »

Pour les certificats, l'équipe utilise désormais Concert pour vérifier les certificats existants par rapport à la liste des certificats gérés. La solution vérifie automatiquement les éléments non gérés et alerte l'équipe des certificats expirés ou non gérés.

Enfin, l'équipe SRE Logiciel utilise également la fonctionnalité de gestion de workflow de Concert, qui s'intègre à des outils tels que JIRA, ServiceNow et Git. Cette fonctionnalité permet de rationaliser l'attribution et la gestion des tickets, ce qui accélère les réponses lorsque des mesures d'atténuation sont nécessaires.