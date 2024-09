La migration des centres de données informatiques traditionnels et des centres de données sur site vers les environnements de cloud hybride est l’une des principales raisons pour lesquelles l’entreprise moyenne génère deux à trois fois plus de données opérationnelles chaque année. De plus en plus, la SRE est considérée comme essentielle pour exploiter ces données afin d'automatiser l'administration des systèmes, les opérations et la réponse aux incidents, et pour améliorer la fiabilité de l'entreprise alors même que l'environnement informatique devient plus complexe.

Une approche de développement cloud natif, à savoir la création d’applications sous forme de microservices et leur déploiement dans des conteneurs, peut simplifier le développement, le déploiement et l’évolutivité des applications. Mais le développement cloud natif crée également un environnement de plus en plus dispersé qui complique l’administration, les opérations et la gestion. Une équipe SRE peut soutenir le rythme rapide de l’innovation permis par une approche cloud native et garantir ou améliorer la fiabilité du système, sans pour autant accroître la pression des opérations sur les équipes DevOps.