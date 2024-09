Qu’est-ce que la migration vers le cloud ?

Une approche de restructuration, ou de réarchitecture, exige de l’organisation qu’elle repense et redéveloppe les applications, à l’aide d’un outil PaaS, pour tirer pleinement parti des capacités du cloud natif. Comme elle nécessite souvent des changements importants dans l’architecture existante, elle a tendance à rendre la migration des données plus évolutive, résiliente et efficace dans l’environnement cloud. La restructuration permet aux entreprises de maximiser la valeur commerciale des solutions cloud et d’utiliser des schémas et modèles architecturaux modernes, tels que les microservices et l’informatique sans serveur.