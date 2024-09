Assurez la fidélité et la confiance des clients grâce à des performances de pointe, un temps de disponibilité inégalé et une reprise instantanée avec les solutions de calcul, de stockage et logicielles les plus fiables et les plus résilientes au monde. Le portefeuille d'infrastructure IT IBM va permettre un fonctionnement optimal de votre entreprise 365 jours par an. Profitez de la meilleure disponibilité sur le marché avec les serveurs, le stockage et les logiciels les mieux classés.