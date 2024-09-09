Qu’est-ce que la transformation numérique ?

De nos jours, les clients s’attendent à pouvoir gérer leur quotidien, travailler et vivre leur vie à l’aide des progrès technologiques les plus récents, partout, à tout moment, avec l’appareil de leur choix et toutes les informations personnalisées à portée de main. L’objectif ultime de la transformation numérique est de répondre à ces attentes.

Chaque entreprise aborde la transformation numérique différemment. Cela peut commencer par un simple projet technologique ciblé ou par une initiative plus large à l’échelle de l’entreprise. Cela peut impliquer l’intégration de la technologie et de solutions numériques dans les processus et produits existants, ou la création de nouvelles sources de revenus en exploitant des technologies émergentes.

Néanmoins, les experts s’accordent à dire que la transformation numérique ne se limite pas à la modernisation des systèmes informatiques, mais concerne également la transformation opérationnelle et la gestion du changement. Bien qu’elle soit souvent dirigée par le directeur des systèmes d’information (DSI), elle nécessite l’adhésion de toute l’équipe de direction pour aligner les nouvelles technologies et les méthodologies fondées sur les données avec les objectifs de l’entreprise, améliorer l’expérience client, responsabiliser les employés et atteindre les résultats escomptés.

Plus important encore, les entreprises doivent créer un cadre de transformation numérique et surveiller les améliorations à l’aide d’indicateurs clés de performance (KPI) afin de mesurer l’efficacité des mesures mises en place.