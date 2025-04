Qu’est-ce que la CRM ?

La CRM soutient le processus de vente et fait progresser les initiatives de planification des ressources d’entreprise (ERP). Les logiciels CRM aident les entreprises à mesurer et à contrôler la génération de leads et les pipelines de vente.

Les logiciels de gestion de la relation client aident les entreprises à mesurer et à contrôler la génération de leads et les pipelines de vente. Ils peuvent également être utilisés pour la gestion des leads, la prévision des ventes et les communications avec les clients potentiels. Ils peuvent également servir aux équipes commerciales en déplacement qui ont besoin de données rapides et efficaces. Par exemple, dans un environnement de centre d’appel, un système CRM de vente peut analyser la fréquence, le volume et le résultat des communications de suivi avec les nouveaux leads. Cela peut conduire à une meilleure rétention client au fil du temps, et à une meilleure expérience client. Les données sont ensuite utilisées pour rechercher et analyser la relation client globale et améliorer les workflows.

Aujourd’hui, les solutions CRM incluent de multiples technologies qui dépendent de la taille du déploiement, du modèle économique et des secteurs verticaux pour améliorer l’expérience client. Les suites CRM proposent parfois également des outils, par exemple des applications de discussion en ligne et de partage de documents. Outre la prise en charge des outils d’e-commerce et de marketing tels que Mailchimp, les applications CRM proposent des fonctionnalités de gestion des commandes, des revenus, des réseaux sociaux et des opportunités.