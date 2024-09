Commerce interentreprises (B2B) : l’e-commerce interentreprises concerne les transactions entre entreprises. Avec ce modèle, les entreprises vendent leurs produits et services à d’autres entreprises.

Commerce entre entreprises et consommateurs (B2C) : l’e-commerce B2C concerne les transactions entre entreprises et consommateurs. Il s’agit du type d’e-commerce le plus courant : des boutiques en ligne qui vendent leurs produits et services directement aux utilisateurs finaux.

Commerce entre entreprises et secteur public (B2G) : l’e-commerce B2G concerne les transactions entre les entreprises et le secteur public. Parmi les exemples, citons les portails de marchés publics qui permettent aux entreprises de répondre aux appels d’offres pour fournir leurs biens et services aux entités du secteur public.

Commerce entre consommateurs et entreprises (C2B) : l’e-commerce C2B est l’inverse du modèle B2C traditionnel. Dans ce type de transaction, les consommateurs proposent des produits ou des services aux entreprises. Ce modèle concerne le plus souvent les plateformes de missions freelance ou à durée déterminée, qui permettent aux entreprises de faire appel aux services d’un prestataire pour divers types de tâches ou de projets.

Commerce entre consommateurs (C2C) : l’e-commerce C2C concerne les transactions réalisées entre consommateurs. Avec ce modèle, les particuliers vendent des produits ou des services directement à d’autres consommateurs par le biais d’une plateforme en ligne. Parmi les exemples, citons les plateformes Craigslist et Ethernet, qui permettent aux particuliers d’acheter et de vendre des articles d’occasion ou des produits faits maison.