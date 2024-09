Qu'est-ce que l'intégration B2B ?

Avec la numérisation, les attentes des partenaires et des clients ne cessent de croître. Les organisations constatent que le traitement manuel de l'information, lent, inefficace et sujet aux erreurs, n'est pas viable dans un monde connecté numériquement. Et chaque entreprise possède son propre ensemble de systèmes et d'applications pour échanger des fichiers et des messages avec ses partenaires. Les technologies hétérogènes compliquent la communication.

Pour atteindre des objectifs tels que l'augmentation du chiffre d'affaires, l'accélération de la mise sur le marché et l'amélioration de l'efficacité, les entreprises ont besoin d'un réseau commercial performant, ce qui nécessite une solution d'intégration B2B moderne.1 Avec les outils B2B appropriés, les entreprises peuvent se connecter numériquement et communiquer rapidement et de manière fiable. Ainsi, elles peuvent réduire le délai de commercialisation des nouveaux produits et services et atteindre la vivacité et l'agilité dont elles ont besoin pour faire face à la concurrence.