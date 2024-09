La gestion des commandes touche pratiquement tous les systèmes et processus de la chaîne d'approvisionnement. La plupart du temps, la gestion des commandes ne se fait plus au sein de l'entreprise. Les entreprises travaillent avec de multiples partenaires tels que des fournisseurs de pièces et de composants, des services d'assemblage et de conditionnement ou des centres de distribution - ce qui fait qu'il est facile de perdre la visibilité et le contrôle d'une commande. Il en résulte des processus manuels coûteux pour exécuter et livrer la commande sans erreur. Un système de gestion des stocks peut aider à contrôler les coûts et à générer des revenus en automatisant les processus manuels et en réduisant les erreurs.



Sur le plan externe, la gestion des commandes a un impact direct sur la façon dont un client perçoit une entreprise ou une marque. Dans un environnement omnicanal, les clients attendent une expérience transparente. Un client peut passer des commandes en ligne mais avoir des questions et terminer la commande via un centre d'appels. Au fur et à mesure de l'exécution de la commande, le client s'attend à recevoir des mises à jour, par exemple sous forme d'e-mails. En cas de problème, il est susceptible de vouloir la renvoyer via un canal physique, comme un magasin. Chaque étape constitue une opportunité d'offrir une expérience client d'excellence et de favoriser la rétention ainsi que la création de revenus. Le parcours omnicanal offre également la possibilité de faire des recommandations de vente incitative et de vente croisée et d'augmenter les revenus.