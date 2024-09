Les stocks peuvent constituer l'actif le plus important d'une entreprise. La gestion des stocks est le point vers lequel convergent tous les éléments de la chaîne d'approvisionnement. Des stocks insuffisants peuvent entraîner le mécontentement des clients. Mais des stocks importants ont leurs propres inconvénients - le coût de l'entreposage et de l'assurance, ainsi que le risque de perte, de vol et de détérioration. Les entreprises qui ont des chaînes d'approvisionnement et des procédés de fabrication complexes doivent trouver le bon équilibre entre excédents de stock et insuffisance de stocks.