Pour leurs analyses métier, les entreprises utilisent les données créées par leurs opérations ou les données accessibles publiquement pour résoudre leurs problèmes métier, surveiller les fondements de leurs activités, identifier de nouvelles opportunités de croissance et mieux servir leurs clients. Bien évidemment, on ne peut pas mesurer ce que l’on ne voit pas.

L’analyse métier s’appuie sur des données individuelles ou des ensembles de données stockés sur site ou dans le cloud. Les ensembles de données qui dépassent un certain seuil sont communément appelés big data : y accéder et les analyser requiert une puissance de calcul élevée. L’analyse métier utilise l’exploration, la visualisation des données, les tableaux de bord intégrés et bien plus encore, pour permettre aux utilisateurs d’accéder à des données et des informations exploitables.

Alors que les entreprises numérisent de plus en plus leurs activités, l’analyse métier est plus importante que jamais. Grâce à des analyses de données et à des capacités d’IA avancées avec un workflow intégré, les organisations sont en mesure d’implémenter des décisions basées sur les données plus intelligentes, plus rapides et plus précises.

L’analyse métier fournit également des stratégies d’optimisation de l’entreprise permettant aux organisations de visualiser et de tirer parti des tendances observées dans leurs activités qu'elles ne verraient pas autrement.

Le monde évolue si vite, et les organisations doivent s’adapter tout aussi rapidement en fonction des informations observées. Aujourd’hui, le succès des entreprises dépend de nombreux facteurs, mais elles doivent principalement pouvoir accéder rapidement aux données et informations adéquates qui permettront aux dirigeants d’agir en connaissance de cause.

Les entreprises capables de prendre rapidement des décisions stratégiques parce qu’elles disposent des bonnes informations à portée de main profitent souvent d’un énorme avantage concurrentiel. Grâce à l’analyse métier, les organisations peuvent prendre des décisions en toute confiance en s’appuyant sur des informations et des indicateurs concrets, sans jouer aux devinettes.

Par conséquent, de nombreuses entreprises disposent d’analystes métier, dont le travail dépend de l’identification d’une Business Intelligence pouvant aider l’entreprise à prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides pour lui donner une longueur d’avance sur ses concurrents.