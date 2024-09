Transcendez les limites de la planification manuelle grâce à une planification et à une analyse financières simplifiées et intégrées. Obtenez un consensus entre les comptes de résultat, les bilans et les fonds autogénérés.

Intégrez la hiérarchie des analytiques avancées et un bac à sable illimité d’analyse de scénarios de simulation dans vos processus de chaîne d’approvisionnement. Vous pourrez ainsi réagir rapidement et transformer les perturbations en opportunités.

Ventes

Suivez et analysez les performances des représentants commerciaux et les données de capacité de vente en temps réel. Utilisez la puissance de l’IA pour optimiser les processus de vente efficaces, améliorer la productivité et atteindre les objectifs de revenus. Automatisez l’allocation des ressources et la planification du territoire pour obtenir un avantage concurrentiel et augmenter la part de marché.