Novolex (lien externe à ibm.com) développe et fabrique des produits d’emballage et de restauration pour de nombreux secteurs, allant des emballages alimentaires, des restaurants et de la distribution aux applications médicales et aux fournitures de construction. Comptant plus de 10 000 employés, Novolex exploite 61 centres de production et bureaux administratifs en Amérique du Nord et en Europe, dont deux installations de recyclage de films plastiques d’envergure mondiale.

A propos de Converge Technology Solutions Corp.

Le partenaire commercial IBM Converge (lien externe à ibm.com) est un fournisseur de solutions informatiques hybrides qui propose une offre avancée de services gérés, cloud, d’analyse, et de cybersécurité à des clients de divers secteurs. Fondée en 2016 et basée à Toronto, au Canada, la société Converge compte aujourd’hui plus de 800 employés en Amérique du Nord, pour un chiffre d’affaires annuel de 688 millions de dollars.