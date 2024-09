Secteur : banques

Le Groupe Crédit Agricole optimise la maîtrise de ses coûts IT à l’aide des solutions analytiques IBM

Le Groupe Crédit Agricole gère une informatique toujours plus étendue et complexe. Crédit Agricole S.A. souhaitait donc déployer une solution permettant de mesurer avec précision les dépenses IT. L’entreprise s’est appuyée pour cela sur les logiciels IBM Planning Analytics on Cloud et IBM Cognos Analytics on Cloud.