Jusqu'en 2008, l'entreprise s'appuyait sur des feuilles de calcul pour sa planification financière, mais cette méthode ne répondait plus à ses besoins. Knauf désirait un moyen plus simple et plus rapide de consolider les informations budgétaires pour ses opérations dans le monde entier.

Après la crise financière de 2008, Knauf a décidé d'adopter une approche plus rigoureuse et proactive de la planification financière. L'entreprise avait besoin de plus de transparence dans sa planification et souhaitait également réduire le temps nécessaire à la planification. Elle a finalement choisi le logiciel IBM® Planning Analytics pour l'accompagner dans ses démarches. « Nous utilisons Planning Analytics à des fins de reporting, de planification et de détermination des prix de transfert », explique Dietrich Betz, responsable des services de contrôle de gestion chez Knauf.