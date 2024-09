Fonctionnalités

Rationalisez les processus Une plateforme centralisée Organisez vos actifs dans des applications et des plans, en créant des conteneurs logiques pour les actifs connexes. Utilisez des registres, des vues et des feuilles Web de groupe pour planifier des tâches de groupe dans le cadre des processus de planification et de budgétisation. Affectez des contributeurs, fixez des échéances et définissez les dépendances des tâches. L’affectation de groupes d’utilisateurs permet de contrôler l’accès et d’assurer une collaboration harmonieuse. En savoir plus

Évaluez visuellement les performances Fiches de score des performances Grâce à des indicateurs visuels tels que les feux de circulation et les icônes de tendance, vous pouvez facilement évaluer les performances en comparant les objectifs aux résultats réels. Intégrez les fiches de score existantes à vos registres et analysez les données selon différents indicateurs, périodes et dimensions. Créez des visualisations percutantes telles que des diagrammes d’impact et des stratégies. En savoir plus