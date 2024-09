QueBIT DataWORQ* fournit une plateforme qui permet de nettoyer et de gérer vos sources de données depuis et vers IBM® Planning Analytics with Watson. Intégrez rapidement la solution à presque toutes les sources de données relationnelles, API et sources de fichiers à plat. Superposez nos prévisions sous forme de séries temporelles pour une planification de pointe. Automatisez l’ensemble du processus en intégrant l’IA et l’apprentissage automatique pour stimuler les opérations métier, ce qui vous permettra de vous concentrer sur les impacts et les analyses.