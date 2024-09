Une fois que la solution IBM Planning Analytics sera opérationnelle, ARDIC prévoit de pouvoir gérer efficacement plusieurs projets, tout en s'assurant que ses plans opérationnels lui permettent d'atteindre ses objectifs stratégiques, dans le respect des délais et du budget.

« Le passage à une méthode de travail plus efficace et plus intégrée renforcera notre capacité à garder une longueur d'avance sur nos concurrents, souligne Alaa Soueif. IBM Planning Analytics va nous permettre de mettre à jour nos plans opérationnels et stratégiques sur une base mensuelle, plutôt que trimestrielle, afin de pouvoir réagir beaucoup plus rapidement à l'évolution des conditions du marché. »

Avec ses budgets, plans opérationnels et données de gestion de projet réunis sur une seule plateforme intégrée, ARDIC éliminera également les tâches manuelles chronophages de nombreux processus centraux et réduira la probabilité d'erreur humaine.

« Avec IBM Planning Analytics, nous n'aurons plus besoin de gérer et de suivre les informations sur plusieurs feuilles de calcul, et nous pourrons mettre à jour nos prévisions au même endroit au lieu de trois, précise Alaa Soueif. Cela permettra non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire le risque d'erreurs et d'éliminer les incohérences entre nos plans, ce qui nous donnera une base beaucoup plus solide pour la prise de décision. »

Et de conclure : « Grâce à IBM et à Business Vision, nous pourrons être beaucoup plus réactifs et gérer facilement plusieurs projets. En améliorant notre efficacité opérationnelle grâce à la technologie IBM, nous serons en mesure d'offrir une valeur ajoutée encore plus grande à nos clients tout en développant nos activités. »