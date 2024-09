Utilisez la modélisation financière avancée et les prévisions pilotées pour tester vos hypothèses et déterminer l’impact sur votre stratégie métier. Utilisez des prévisions prédictives dotées de l’IA intégrée pour simplifier et améliorer les processus de prise de décision et de budgétisation, en produisant une analyse de la variance et des prévisions précises sous forme de séries temporelles.