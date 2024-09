Obtenez une visibilité complète sur les effectifs actuels, la feuille de route du marché du travail, les indicateurs d’affectation des effectifs et la pénurie de talents. Vous disposerez d’un moyen facile de déterminer les plans d’action les plus efficaces et les méthodes les plus rentables pour recruter, former vos employés et améliorer leurs compétences. Planifiez la relève tout en optimisant les coûts, en boostant la productivité des employés et en réduisant le taux de rotation.