Qu'est-ce que l'exploration des données ?

Le processus d'exploration des données comprend un certain nombre d'étapes qui vont de la collecte des données à leur visualisation et visent à extraire des informations de valeur de grands ensembles de données. Comme on vient de le voir, les techniques d'exploration de données permettent de générer des descriptions et des prédictions sur un ensemble de données cible. Les spécialistes des données décrivent les données en observant des modèles, des associations et des corrélations. Ils classent et regroupent également les données à l'aide de méthodes de classification et de régression, et identifient les valeurs aberrantes des cas d'utilisation tels que la détection des spams.

L'exploration des données comprend généralement quatre grandes étapes : la définition des objectifs, la collecte et la préparation des données, l'application des algorithmes d'exploration de données et l'évaluation des résultats.

1. Définition des objectifs de l'entreprise : Cela peut être la partie la plus difficile du processus d'exploration des données, et beaucoup d'entreprises consacrent trop peu de temps à cette étape importante. Les spécialistes des données et les parties prenantes de l'entreprise doivent travailler ensemble pour définir le problème de l'entreprise afin d'orienter les questions et les paramètres des données pour un projet donné. Les analystes peuvent également avoir besoin d'effectuer des recherches supplémentaires pour bien comprendre le contexte commercial.

2. Préparation des données : Une fois l'étendue du problème définie, il est plus facile pour les spécialistes des données d'identifier l'ensemble des données qui permettront de répondre aux questions pertinentes pour l'entreprise. Une fois qu'ils ont recueilli les données pertinentes, celles-ci sont nettoyées, et tous les éléments parasites, tels que les doublons, les valeurs manquantes et les valeurs aberrantes sont supprimés. Selon l'ensemble de données, une étape supplémentaire peut être nécessaire afin de réduire le nombre de dimensions, car un trop grand nombre de caractéristiques peut ralentir tout calcul ultérieur. Les spécialistes des données chercheront à conserver les prédicteurs les plus importants pour garantir une précision optimale des modèles.

3. Construction de modèles et exploration de motifs : Selon le type d'analyse, les spécialistes des données peuvent étudier les relations entre les données, telles que les modèles séquentiels, les règles d'association ou les corrélations. Si les modèles à haute fréquence ont des applications plus larges, les écarts dans les données peuvent parfois être plus intéressants et mettre en évidence des situations de fraude potentielle.

Les algorithmes d'apprentissage en profondeur peuvent également être appliqués pour classer ou regrouper un ensemble de données en fonction des données disponibles. Si les données d'entrée sont étiquetées (apprentissage supervisé), un modèle de classification peut être utilisé pour catégoriser les données, ou bien une régression peut être appliquée pour prédire la probabilité d'une affectation particulière. Si l'ensemble de données n'est pas étiqueté (apprentissage non supervisé), les points de données individuels de l'ensemble d'apprentissage sont comparés les uns aux autres pour déceler les similitudes sous-jacentes et les regrouper en fonction de ces caractéristiques.

4. Évaluation des résultats et mise en œuvre des connaissances : Une fois les données agrégées, les résultats doivent être évalués et interprétés. Les résultats finaux doivent être valides, nouveaux, utiles et compréhensibles. Lorsque ces critères sont satisfaits, les organisations peuvent utiliser ces connaissances pour mettre en œuvre de nouvelles stratégies et atteindre leurs objectifs.