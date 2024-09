Qu'est-ce que l'apprentissage non supervisé ?

Les modèles d'apprentissage non supervisé sont utilisés pour trois tâches principales : la classification, l'association et la réduction de la dimensionnalité. Nous définirons ci-dessous chaque méthode d'apprentissage et mettrons en évidence les algorithmes communs et les approches permettant de les mener efficacement.

La classification

La classification est une technique d'exploration de données qui regroupe des données non étiquetées en fonction de leurs similitudes ou de leurs différences. Les algorithmes de classification sont utilisés pour traiter des objets de données bruts et non classés en groupes représentés par des structures ou des modèles dans les informations. On peut les classer en plusieurs types : exclusive, chevauchante, hiérarchique et probabiliste.

Classification exclusive et chevauchante

La classification exclusive est une forme de groupement qui stipule qu'un point de données ne peut exister que dans un seul groupe. On parle également de classification « dure ». L'algorithme de classification K-means ou (K-moyennes) est un exemple de classification exclusive.

La classification K-means est un exemple courant de méthode de classification exclusive où les points de données sont répartis en K groupes, où K représente le nombre de groupes selon la distance par rapport au centroïde de chaque groupe. Les points de données les plus proches d'un centroïde donné seront regroupés dans la même catégorie. Une valeur K plus élevée indiquera des groupements plus petits avec plus de granularité alors qu'une valeur K plus petite aura des groupements plus grands et moins de granularité. La classification K-means ou K-moyennes est communément utilisée dans la segmentation du marché, la classification de documents, la segmentation d'images et la compression d'images.

Les classifications chevauchantes diffèrent de la classification exclusive en ce qu'elles permettent aux points de données d'appartenir à plusieurs groupes avec des degrés d'appartenance différents. La classification K-means « douce » ou « floue » est un exemple de classification chevauchante.

Classification hiérarchique

La classification hiérarchique, ou classification ascendante hiérarchique (CAH), est un algorithme de classification non supervisée qui peut être agglomérative ou divisive. La classification agglomérative est considérée comme une « approche ascendante ». Ses points de données sont initialement isolés en tant que groupements séparés, puis ils sont fusionnés de manière itérative sur la base de la similitude jusqu'à ce qu'un groupe soit atteint. Quatre méthodes différentes sont couramment utilisées pour mesurer la similarité :

Liaison de Ward : Cette méthode indique que la distance entre deux clusters est définie par l'augmentation de la somme des carrés après la fusion des groupes Liaison moyenne : Cette méthode est définie par la distance moyenne entre deux points dans chaque groupe Liaison complète (ou maximale) : Cette méthode est définie par la distance maximale entre deux points dans chaque groupe Liaison simple (ou minimale) : Cette méthode est définie par la distance minimale entre deux points dans chaque groupe

La distance euclidienne est l'unité de mesure la plus couramment utilisée pour calculer ces distances, cependant, d'autres unités de mesure, telles que la distance de Manhattan, sont également citées dans les publications spécialisées.

La classification divisive peut être définie comme l'opposé de la classification agglomérative. Elle adopte une approche « descendante ». Dans ce cas, un seul cluster de données est divisé en fonction des différences entre les points de données. La classification divisive n'est pas utilisée de manière courante, mais elle mérite tout de même d'être mentionnée dans le contexte de la classification hiérarchique. Ces processus de classification sont généralement visualisés à l'aide d'un dendrogramme, un diagramme en forme d'arbre qui documente la fusion ou la division des points de données à chaque itération.

Classification probabiliste

Un modèle probabiliste est une technique non supervisée qui nous aide à résoudre des problèmes d'estimation de densité ou de classification « floue ». Dans la classification probabiliste, les points de données sont regroupés en fonction de la probabilité qu'ils appartiennent à une distribution particulière. Le modèle de mélange gaussien (GMM) est l'une des méthodes de classement probabiliste les plus couramment utilisées.

Les modèles de mélange gaussien sont classés comme modèles de mélange, ce qui signifie qu'ils sont constitués d'un nombre non spécifié de fonctions de distribution de probabilité. Ils sont principalement exploités pour déterminer à quelle distribution de probabilité gaussienne ou normale un point de données défini appartient. Si la moyenne ou la variance sont connus, nous pouvons alors déterminer à quelle distribution appartient un point de données défini. Cependant, dans les modèles de mélange gaussien, ces variables ne sont pas connues, nous supposons donc qu'une variable latente ou cachée existe pour regrouper les points de données de manière appropriée. Bien qu'il ne soit pas obligatoire d'utiliser l'algorithme de maximisation des attentes (EM), il est couramment utilisé pour estimer les probabilités d'affectation d'un point de données défini à un groupe de données particulier.

Règles d'association

Une règle d'association est une méthode basée sur des règles qui permet de trouver des relations entre des variables dans un jeu de données. Cette méthode est fréquemment utilisée pour l'analyse du panier de consommation pour permettre aux entreprises de mieux comprendre les relations entre les différents produits. La compréhension des habitudes de consommation des clients permet aux entreprises de développer de meilleures stratégies de vente croisée et des moteurs de recommandation plus performants. La liste de lecture « Les clients ayant acheté cet article ont également acheté » d'Amazon ou « Discover Weekly » de Spotify en sont de bons exemples. Bien que plusieurs algorithmes permettent de générer des règles d'association, comme Apriori, Eclat et FP-Growth, l'algorithme Apriori est le plus largement utilisé.

Algorithmes Apriori

Les algorithmes Apriori ont été popularisés grâce à des analyses de paniers, conduisant à différents moteurs de recommandation pour les plateformes musicales et les détaillants en ligne. Ils sont utilisés dans des jeux de données transactionnels pour identifier des ensembles d'articles fréquents, ou des collections d'articles, afin d'identifier la probabilité de consommer un produit compte tenu de la consommation d'un autre produit. Par exemple, si j'écoute Black Sabbath sur Spotify, en commençant par la chanson « Orchid », l'une des autres chansons de cette liste sera probablement une chanson de Led Zeppelin, comme « Over the Hills and Far Away ». Ceci est basé sur mes habitudes d'écoute antérieures ainsi que celles d'autres personnes. Les algorithmes Apriori utilisent un arbre de hachage pour compter les jeux d'éléments, en naviguant dans le jeu de données comme un algorithme de parcours en largeur.

Réduction de la dimensionnalité

Bien que plus de données donnent généralement des résultats plus précis, cela peut également avoir un impact sur les performances des algorithmes d'apprentissage automatique (par exemple, le surajustement) et cela peut également rendre difficile la visualisation des jeux de données. La réduction de la dimensionnalité est une technique utilisée lorsque le nombre d'entités, ou dimensions, dans un jeu de données défini est trop élevé. Il réduit le nombre d'entrées de données à une taille gérable tout en préservant autant que possible l'intégrité du jeu de données. Il est couramment utilisé dans l'étape de pré-traitement des données, et il existe différentes méthodes de réduction de la dimensionnalité qui peuvent être utilisées, à savoir :

L'analyse en composantes principales

L'analyse en composantes principales (ACP) est un type d'algorithme de réduction de dimensionnalité utilisé pour réduire les redondances et compresser les jeux de données via l'extraction des caractéristiques. Cette méthode utilise une transformation linéaire pour créer une nouvelle représentation des données et produire un ensemble de « composantes principales ». La première composante principale est la direction qui maximise la variance du jeu de données. Bien que la deuxième composante principale trouve également la variance maximale dans les données, elle est totalement décorrélée de la première composante principale, ce qui donne une direction perpendiculaire, ou orthogonale, à la première composante. Ce processus se répète en fonction du nombre de dimensions, où la composante principale suivante est la direction orthogonale aux composantes précédentes avec le plus de variance.

Décomposition en valeurs singulières

La décomposition en valeurs singulières (DVS) est une autre approche de réduction de dimensionnalité qui factorise une matrice, A, en trois matrices de bas rang. Elle est désignée par la formule A = USVT, où U et V sont des matrices orthogonales. S est une matrice diagonale et les valeurs S sont considérées comme des valeurs singulières de la matrice A. Comme l'ACP, elle est couramment utilisée pour réduire le bruit et compresser des données, telles que des fichiers d'image.

Autoencodeurs

Les autoencodeurs exploitent les réseaux de neurones pour compresser les données, puis recréer une nouvelle représentation de l'entrée des données d'origine. En regardant l'image ci-dessous, vous pouvez voir que la couche cachée agit spécifiquement comme un goulot d'étranglement pour compresser la couche d'entrée avant de reconstruire dans la couche de sortie. L'étape allant de la couche d'entrée à la couche cachée est appelée « codage », tandis que l'étape allant de la couche cachée à la couche de sortie est appelée « décodage ».