Qu'est-ce que l'apprentissage supervisé ?

L’apprentissage machine non supervisé et l’apprentissage machine supervisé sont souvent abordés ensemble. Contrairement à l’apprentissage supervisé, l’apprentissage non supervisé utilise des données non étiquetées. À partir de ces données, il découvre des modèles qui aident à résoudre les problèmes de regroupement ou d’association. Ceci est particulièrement utile lorsque les spécialistes du domaine ne sont pas sûrs des propriétés communes dans un jeu de données. Les algorithmes de regroupement courants sont des modèles hiérarchiques, k-moyennes et de mélange gaussien.

L’apprentissage semi-supervisé se produit lorsque seule une partie des données d’entrée données a été étiquetée. Les apprentissages non supervisé et semi-supervisé peuvent être des alternatives plus attrayantes, car il peut être long et coûteux de s’appuyer sur l’expertise du domaine pour étiqueter les données de manière appropriée dans le cadre de l’apprentissage supervisé.

