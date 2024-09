Qu’est-ce que la régression linéaire ?

Les modèles de régression linéaire sont relativement simples et fournissent une formule mathématique facile à interpréter qui peut générer des prédictions. La régression linéaire peut être appliquée à divers domaines dans les affaires et les études universitaires.

Vous constaterez que la régression linéaire est utilisée dans tous les domaines, des sciences biologiques, comportementales, environnementales et sociales aux affaires. Les modèles de régression linéaire sont devenus un moyen éprouvé de prédire l’avenir scientifiquement et de manière fiable. La régression linéaire étant une procédure statistique établie de longue date, les propriétés des modèles de régression linéaire sont bien comprises et peuvent être entraînées très rapidement.