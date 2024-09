Développez les capacités d’IA de votre entreprise

L'un des principaux enjeux du travail d'un responsable des données est de mettre en place des moyens rapides et fiables de passer des données aux informations. Vous avez besoin des bonnes données pour exécuter votre modèle, mais toutes les données ne sont pas adaptées à l'IA.

« Tout commence par un ensemble de données pertinent pour un cas d'utilisation spécifique, et sans cela, il n'y a pas d'IA, un point c'est tout », déclare Remus Lazar, vice-président du développement logiciel, Data Fabric, IBM. Il cite l'exemple d'une compagnie aérienne qui souhaite que l'IA prédictive lui permette de prévoir si les passagers auront le temps d'effectuer leur correspondance. « Si vous n'avez collecté que des données sur les passagers qui ont manqué leur correspondance, et non sur ceux qui l'ont assurée, les données utilisées ne sont pas très pertinentes. Sans les ensembles de données appropriés, vous ne serez jamais en mesure de solutionner votre cas d'utilisation. »

Révisez votre architecture de données

Plus de la moitié des organisations citent les données comme la cause principale des retards dans les projets d'IA. Une architecture de données moderne, telle qu'une data fabric, offre des capacités intégrées en termes de qualité et de gouvernance des données. Elle permet à vos data scientists d'utiliser les données en libre-service, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, en appliquant automatiquement toutes les exigences en matière de gouvernance et de protection de la vie privée. Cette approche permet aux utilisateurs de disposer de données fiables et d'accéder à des sources disparates en temps réel, tout en bénéficiant d'une gouvernance totale favorisant l'agilité et la rapidité.

Alimentez vos modèles avec des données fiables

À une époque où les réglementations et l'éthique autour de l'IA sont en constante évolution et complexes, vous devez toujours vous poser cette question : Quelle est la gouvernance de ces données et peuvent-elles être utilisées à cette fin ? La qualité des données et la gouvernance des données sont essentielles à l'évolutivité des solutions d'IA. Réfléchissez aux questions suivantes auxquelles votre organisation doit répondre avant de pouvoir se fier aux décisions de l'algorithme.

Par exemple, avez-vous besoin de données externes ou de données internes ?

Utilisez-vous des données historiques ?

Si oui, est-ce éthique dans le contexte actuel ?

En tant que responsable des données, il vous appartient de déterminer qui contrôle les données, qui a accès aux logiciels et aux applications d'IA et qui doit y avoir accès pour que les initiatives d'IA soient profitables.

Engagez-vous en faveur d'une IA éthique

Les directives pour une IA responsable comprennent des considérations telles que la sécurité, le caractère explicable et la partialité. Si vous utilisez des données historiques pour alimenter un modèle, assurez-vous qu'elles soient conformes à l'éthique et aux sensibilités actuelles de la société. Par exemple, les attitudes concernant le genre, l'origine ethnique, le sexe, la classe sociale et l'âge sont différentes aujourd'hui de ce qu'elles étaient dans les années 1970. L'utilisation d'un ensemble de données obsolètes pourrait entretenir les préjugés de l'IA et fausser les résultats dès le départ. Les organisations peuvent se distinguer en abordant les questions éthiques de manière stratégique, ciblée et réfléchie.