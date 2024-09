Créer une architecture de données moderne

En tant que responsable des données, vous savez que pour tirer parti des données, il faut fournir les bonnes données au bon moment, quel que soit l’endroit où elles se trouvent. Cette capacité dépend de la mise en place d’une architecture de données moderne dans le cadre de votre stratégie de données.



Une architecture de données adaptée traduit les besoins de l’entreprise en exigences en matière de données et de systèmes, et gère la protection et le flux de données au sein d’une organisation. Gardez à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’une formule unique. Le cadre doit être déterminé par les besoins de l’entreprise et soutenir les objectifs à court et à long terme. « L’époque d’une architecture des données au repos, unique et structurée est révolue », a déclaré Paul Christensen, architecte de l’élite des données, expert IBM Labs. « Les entreprises d’aujourd’hui sont guidées par des données en mouvement et au repos, qui se présentent sous de nombreuses formes et dont la qualité et la fiabilité varient.



Les données étant plus que jamais distribuées sur site et dans le cloud, les solutions d’architecture de données sont essentielles pour répondre aux besoins spécifiques de l’entreprise, appliquer l’analytique des données et utiliser les données et l’IA à grande échelle. Pour la plupart des organisations aujourd’hui, une architecture de données moderne n’est pas seulement une option, c’est une nécessité urgente.



Comment trouver et déterminer ces besoins spécialisés pour sélectionner la bonne technologie ? Une topologie des données vous aide à classer et à gérer des scénarios concrets pour construire une architecture de données moderne qui prend en compte les utilisateurs, l’utilisation, les contraintes et le flux de données, et qui est hautement adaptée aux besoins futurs.