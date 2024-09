Qu’est-ce que la régression logistique ?

La régression linéaire et la régression logistique font toutes deux partie des modèles les plus populaires dans le domaine de la science des données, et les outils open source, comme Python et R, en accélèrent et en facilitent les calculs.

Les modèles de régression linéaire permettent d’identifier la relation entre une variable dépendante continue et une ou plusieurs variables indépendantes. Lorsqu’il n’y a qu’une seule variable indépendante et une seule variable dépendante, on parle de régression linéaire simple, mais à mesure que le nombre de variables indépendantes augmente, on parle de régression linéaire multiple. Pour chaque type de régression linéaire, le modèle cherche à tracer une ligne de meilleur ajustement en s’appuyant sur un ensemble de points de données, généralement calculé à l’aide de la méthode des moindres carrés.

Comme la régression linéaire, la régression logistique sert également à estimer la relation entre une variable dépendante et une ou plusieurs variables indépendantes, mais elle est utilisée pour faire une prédiction sur une variable nominale et non sur une variable continue. Une variable nominale peut être : vrai ou faux, oui ou non, 1 ou 0, etc. En outre, l’unité de mesure diffère de celle de la régression linéaire, car elle donne une probabilité, mais la fonction logit transforme la courbe logistique en ligne droite.

Bien que les deux modèles soient utilisés dans le cadre de l’analyse de régression pour faire des prédictions sur les résultats futurs, la régression linéaire est généralement plus facile à comprendre. En outre, la régression linéaire ne nécessite pas d’échantillon aussi important que la régression logistique, mais un échantillon adéquat pour représenter les valeurs de toutes les catégories de réponse. En l’absence d’un échantillon représentatif plus important, le modèle pourrait ne pas être suffisamment puissant statistiquement pour détecter un effet significatif.