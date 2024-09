Qu'est-ce qu'un flux de travaux ?

Dans le cadre de la gestion des processus d’entreprise, un flux de travaux peut être défini comme une simple série de tâches individuelles, tandis qu’un processus d’entreprise est considéré comme plus complexe, consistant en de multiples flux de travaux, systèmes d’information, données, ressources humaines et leurs schémas d’activité. Un flux de travaux se distingue par sa simplicité et son caractère reproductible, et on le visualise généralement à l’aide d’un diagramme ou d’une liste de contrôle.

Le logiciel de gestion de flux de travaux permet de simplifier et d’optimiser un processus métier au sein d’une organisation. Il y parvient en grande partie en coordonnant les interactions entre les différentes parties prenantes ou entre les individus et les systèmes d’information. Les systèmes de gestion de flux de travaux acheminent les tâches vers la bonne personne au bon moment, en fournissant les informations pertinentes et en donnant un coup de pouce pour accélérer la tâche tout au long du processus global. Il assiste également les tâches manuelles et automatisées par le biais de la gestion des documents pour les activités, telles que les notes de frais.