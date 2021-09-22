Qu’est-ce que le mappage des processus ?

Le mappage des processus est une méthode qui favorise la compréhension des processus et aide les organisations à identifier les domaines d’amélioration.
Un mappage de processus est la représentation visuelle d’un workflow, permettant aux équipes de comprendre plus clairement un processus et ses composants. Il existe différents mappages de processus, que vous pourriez connaître sous différents noms :
Ces diagrammes visuels sont généralement des composants du business process management d'une entreprise (BPM ou gestion des processus métier).
Une mappe de processus décrit les différentes étapes d’un processus, en identifiant les responsables des tâches et en détaillant les délais prévus. Elles sont particulièrement utiles pour faire connaître les processus aux parties prenantes et exposer les domaines d’amélioration. La plupart des mappes de processus commencent au niveau macro, puis affichent plus de détails si nécessaire.
Il existe plusieurs types de mappes de processus. Voici quelques-unes des techniques de mappage employées :
Les mappes de processus utilisent des représentations visuelles, telles que des symboles de base, pour décrire chaque élément du processus. Parmi les symboles les plus courants figurent les flèches, les cercles, les losanges, les cadres, les ovales et les rectangles. Ces symboles peuvent être issus des normes Business Process Model and Notation (BPMN) ou Unified Modeling Language (UML) (lien externe à IBM), qui sont des méthodes graphiques de notation pour le mappage des processus.
La plupart des organisations n’ont besoin que de quelques symboles parmi les plus couramment utilisés pour réaliser une mappe de processus. En voici quelques-uns :
Lorsque vous développez votre propre mappage des processus métier, appliquez cette méthodologie :
L’objectif principal du mappage des processus métier est d’aider les organisations à réaliser une tâche ou un objectif spécifique plus efficacement. Il s’agit de gagner en transparence dans la prise de décision et le flux de processus afin d’identifier les redondances et les goulots d’étranglement au sein des processus et entre eux.
Ce type de représentation visuelle facilite la communication d’un processus à un large public grâce aux repères et aux symboles utilisés. Contrairement à une documentation élaborée fastidieuse à créer pour les propriétaires et à utiliser pour les utilisateurs, le mappage de processus est visuellement plus percutant et favorise l’engagement.
Les modèles prédéfinis dans un logiciel de mappage des processus facilitent la collaboration entre les équipes et la recherche de moyens de rationaliser les méthodes de travail, permettant ainsi d’améliorer les processus métier. Ce faisant, les entreprises sont mieux à même de relever des défis spécifiques, tels que l’intégration et la fidélisation des employés ou la baisse du volume de ventes.
Voici quelques-uns des avantages du mappage des processus :
