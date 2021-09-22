Qu’est-ce que le mappage des processus ?

Un mappage de processus est la représentation visuelle d’un workflow, permettant aux équipes de comprendre plus clairement un processus et ses composants. Il existe différents mappages de processus, que vous pourriez connaître sous différents noms :

Organigramme

Cartographie des processus détaillée

Cartographie de documents

Cartographie des processus globale

Cartographie des processus rendue

Couloir de nage

Diagramme de chaîne de valeur

Diagramme de flux de valeur

Diagramme de flux

Organigramme de processus

Modèle de processus

Diagramme de workflow

Ces diagrammes visuels sont généralement des composants du business process management d'une entreprise (BPM ou gestion des processus métier).



Une mappe de processus décrit les différentes étapes d’un processus, en identifiant les responsables des tâches et en détaillant les délais prévus. Elles sont particulièrement utiles pour faire connaître les processus aux parties prenantes et exposer les domaines d’amélioration. La plupart des mappes de processus commencent au niveau macro, puis affichent plus de détails si nécessaire.