Qu’est-ce que l'automatisation robotisée des processus (RPA) ?

Plusieurs secteurs tirent parti de la technologie RPA pour rationaliser leurs opérations métier. Les implémentations RPA concernent surtout les secteurs suivants :

Services bancaires et financiers : selon le rapport Forrester « The RPA Services Market Will Grow To Reach USD 12 Billion By 2023 », 36 % de l’ensemble des cas d’utilisation concernaient le secteur de la finance et de la comptabilité. Plus d’un bot sur trois opère aujourd’hui dans le secteur financier, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de l’adoption précoce de l’automatisation par le secteur bancaire. Aujourd’hui, de nombreuses grandes banques utilisent des solutions d’automatisation RPA pour automatiser des tâches comme la recherche de clients, l’ouverture de comptes, le traitement des demandes et la lutte contre le blanchiment d’argent. Une banque déploie des milliers de bots pour automatiser la saisie manuelle de gros volumes de données. Ces processus entraînent une pléthore de tâches fastidieuses basées sur des règles que l’automatisation rationalise.

Assurances : le secteur de l’assurance regorge de processus répétitifs bien adaptés à l’automatisation. Par exemple, il est possible d’appliquer la RPA aux opérations de traitement des sinistres, à la conformité réglementaire, à la gestion des garanties et aux tâches de souscription.

Vente au détail : l’essor du e-commerce a fait de la RPA une composante essentielle du secteur de la vente au détail moderne en améliorant les opérations de back-office et l’expérience client. Elle est couramment utilisée dans la gestion de la relation client, la gestion des entrepôts et des commandes, le traitement des commentaires client et la détection des fraudes.

Santé : la précision et la conformité sont primordiales dans le secteur de la santé. Certains des plus grands hôpitaux du monde utilisent des logiciels d’automatisation robotisée des processus pour optimiser la gestion de l’information, la gestion des ordonnances, le traitement des indemnités d’assurance et les cycles de paiement, entre autres processus.

