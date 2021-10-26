L’avenir de l’automatisation robotisée des processus (RPA)

Pour réussir, chaque responsable de la RPA doit se demander où et quand appliquer l'analytique, l'automatisation et l'intelligence artificielle (IA) à sa conception. Les marques et les entreprises qui peuvent améliorer la vélocité des décisions réussiront à anticiper les besoins des clients, à tenir les promesses de la marque et à réduire les risques liés à la réglementation et à la conformité.
Découvrez comment les futurs leaders peuvent entamer leur parcours dans les 3 A de la RPA : l'analytique, l'automatisation et l'IA :
Le marché d'automatisation robotisée des processus (RPA) a aidé de nombreux clients à augmenter leur rapidité, à offrir une plus grande précision, à atteindre des niveaux de cohérence supérieurs, à réduire les coûts, à offrir de l’échelle et à améliorer la qualité. Constellation recherche estime que la taille du marché atteindra 2,2 milliards de dollars en 2021, avec un TCAC de 18,8 % et une croissance à 5,07 milliards de dollars en 2026.
La RPA est une technologie de système transactionnel qui permet l’automatisation des processus métier à l’aide de bots. Les outils de RPA surveillent les utilisateurs, puis répètent des tâches similaires sur l’interface graphique utilisateur (GUI). La RPA diffère des outils d’automatisation des workflows, ces derniers étant des règles et des actions explicites écrites pour automatiser des actions de manière non intelligente.
Les outils de RPA ont atteint leurs limites en termes de capacités, car l’automatisation des transactions nécessite des frais de gestion importants. En d’autres termes, l’automatisation transactionnelle est difficile à gérer. Ainsi, une nouvelle catégorie d’applications d’entreprise, les applications autonomes, a émergé pour offrir l’automatisation intelligente, des capacités cognitives et une intelligence artificielle aux entreprises dans des fonctions telles que la finance, la chaîne d’approvisionnement, l’expérience client, les ressources humaines et la planification.
En réalité, les applications transactionnelles traditionnelles sont aujourd’hui obsolètes. La pression exercée pour réduire les marges, la dette technique et les investissements dans les systèmes centraux sont autant de facteurs qui poussent à automatiser les entreprises. Les clients recherchent des approches cognitives pour construire les véritables fondations de l’automatisation et de l’intelligence artificielle : des décisions motivées par la précision. Les avantages ? Moins de personnel, moins d’erreurs, des décisions plus intelligentes et une sécurité à l’échelle. La quête d’une entreprise autonome commence par un désir de considérer les décisions qui nécessitent une automatisation intelligente plutôt que le jugement humain. Ces applications ne peuvent pas se reposer sur des règles codées en dur pour réussir. Elles doivent adopter une approche cognitive, appliquer des techniques d’IA et de machine learning (ML) et devenir autonomes.
Les fournisseurs des différents fronts ont l'intention de tenir cette promesse. Les fournisseurs d'héritage de planification des Ressources d'entreprise, les fournisseurs cloud, les solutions de gestion des processus métier, les produits d'automatisation robotisée des processus, les fournisseurs de solutions process mining et les sociétés de services informatiques proposant des solutions logicielles tentent de rivaliser avec les fournisseurs spécialisés pour s'assurer une part de marché et une domination du marché, que la recherche Constellation prévoit de voir atteindre 10,35 milliards de dollars d'ici 2030. Constellation pense que chaque entreprise concevra un système de conduite autonome, d'auto-apprentissage et d'auto-réparation.
