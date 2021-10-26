L’avenir de l’automatisation robotisée des processus (RPA)

Le marché d'automatisation robotisée des processus (RPA) a aidé de nombreux clients à augmenter leur rapidité, à offrir une plus grande précision, à atteindre des niveaux de cohérence supérieurs, à réduire les coûts, à offrir de l’échelle et à améliorer la qualité. Constellation recherche estime que la taille du marché atteindra 2,2 milliards de dollars en 2021, avec un TCAC de 18,8 % et une croissance à 5,07 milliards de dollars en 2026.

La RPA est une technologie de système transactionnel qui permet l’automatisation des processus métier à l’aide de bots. Les outils de RPA surveillent les utilisateurs, puis répètent des tâches similaires sur l’interface graphique utilisateur (GUI). La RPA diffère des outils d’automatisation des workflows, ces derniers étant des règles et des actions explicites écrites pour automatiser des actions de manière non intelligente.

Les outils de RPA ont atteint leurs limites en termes de capacités, car l’automatisation des transactions nécessite des frais de gestion importants. En d’autres termes, l’automatisation transactionnelle est difficile à gérer. Ainsi, une nouvelle catégorie d’applications d’entreprise, les applications autonomes, a émergé pour offrir l’automatisation intelligente, des capacités cognitives et une intelligence artificielle aux entreprises dans des fonctions telles que la finance, la chaîne d’approvisionnement, l’expérience client, les ressources humaines et la planification.