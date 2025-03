L’apprentissage profond et le machine learning ayant tendance à être utilisés de manière interchangeable, il est bon de noter les nuances qui existent entre les deux. Le machine learning, l’apprentissage profond et les réseaux neuronaux sont tous des sous-domaines de l’intelligence artificielle. Cependant, les réseaux neuronaux sont en fait un sous-domaine du machine learning, tandis que l’apprentissage profond est un sous-domaine des réseaux neuronaux.

La différence entre le deep learning et le machine learning réside dans la manière dont chaque algorithme apprend. Le machine learning « profond » (ou deep learning) peut s’appuyer sur des jeux de données étiquetés, ce que l’on appelle également l’apprentissage supervisé, pour informer son algorithme, mais ce n’est pas une obligation. Le processus d’apprentissage profond peut ingérer des données non structurées sous leur forme brute (comme du texte ou des images) et déterminer automatiquement l’ensemble des caractéristiques qui distinguent différentes catégories de données les unes des autres. Cela permet d’éliminer une partie de l’intervention humaine nécessaire et d’utiliser des ensembles de données plus volumineux. On peut considérer le deep learning comme un « machine learning évolutif », comme le souligne Lex Fridman lors de ce cours magistral au MIT1.

Le machine learning classique, ou « non profond », nécessite davantage l’intervention humaine pour l’apprentissage. Les experts humains déterminent le jeu des fonctionnalités pour comprendre les différences entre les entrées de données, ce qui nécessite généralement des données plus structurées pour l’apprentissage.

Les réseaux neuronaux, ou réseaux de neurones artificiels (ANN), sont constitués de couches de nœuds contenant une couche d’entrée, une ou plusieurs couches cachées et une couche de sortie. Chaque nœud, ou neurone artificiel, se connecte à un autre et possède un poids et un seuil associés. Si la valeur de sortie d’un nœud individuel est supérieure à la valeur de seuil spécifiée, ce nœud est activé, envoyant les données à la couche suivante du réseau. Dans le cas contraire, aucune donnée n’est transmise à la couche suivante à la couche suivante. Le terme « profond » dans l’apprentissage profond fait simplement référence à la profondeur des couches d’un réseau neuronal. Un réseau neuronal composé de plus de trois couches, qui incluraient les entrées et les sorties, peut être considéré comme un algorithme d’apprentissage profond ou un réseau neuronal profond. Un réseau neuronal qui ne comporte que trois couches n’est qu’un réseau neuronal de base.

On attribue au deep learning et aux réseaux neuronaux l’accélération des progrès dans des domaines tels que la vision par ordinateur, le traitement automatique du langage naturel (NLP) et la reconnaissance vocale.

