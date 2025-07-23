Qu’est-ce que le machine learning statistique ?

À l’ère moderne de l’IA générative, nous voyons les professionnels développer des modèles de machine learning (ML) allant de simples régressions linéaires à des réseaux neuronaux complexes et sophistiqués et de grands modèles de langage (LLM) génératifs. Nous constatons également une omniprésence de la science des données et de l’analyse des données réalisées pour prédire le taux d’attrition client, pour les systèmes de recommandation et d’autres cas d’utilisation. Cependant, même si les modèles de machine learning (ML) peuvent sembler fonctionner sur un ensemble de données énorme et des algorithmes puissants, sous le capot, il s’agit essentiellement d’un processus statistique.

Le machine learning repose sur des techniques statistiques et des outils mathématiques, notamment les méthodes bayésiennes, l’algèbre linéaire et les stratégies de validation, qui structurent et renforcent le processus. Qu’il s’agisse de construire un outil de classification non linéaire, de régler un système de recommandation ou de développer un modèle génératif en Python, vous appliquez les principes fondamentaux du machine learning statistique.

Chaque fois que l’on entraîne un modèle, on estime les paramètres à partir des données. Lorsqu’on le teste, on cherche à savoir si ce comportement est réel ou s’il s’agit simplement d’un bruit aléatoire. Comment quantifier l’erreur à l’aide d’indicateurs d’évaluation ? Ce sont des questions statistiques. Le processus de test statistique nous permet d’intégrer la confiance dans la construction et l’interprétation des indicateurs des modèles. Comprendre ces prérequis n’est pas seulement la base, c’est essentiel pour construire des systèmes d’IA robustes et interprétables, fondés sur la science informatique et le raisonnement mathématique.

Cet article examine les piliers statistiques qui sous-tendent le ML moderne, non seulement pour démystifier les mathématiques, mais aussi pour vous doter des modèles mentaux nécessaires pour créer, déboguer et interpréter des systèmes de machine learning en toute confiance.

Nous allons passer en revue six notions interdépendantes :

1. Statistiques : qu’est-ce que les statistiques et comment elles sont utilisées dans l’IA moderne ?

2. Probabilité : comment quantifier l’incertitude dans les données ?

3. Distributions : Comment modéliser le comportement des données ?