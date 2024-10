Qu'est-ce qu'un auto-encodeur variationnel ?

Les auto-encodeurs sont des systèmes auto-supervisés dont l’objectif d’entraînement est de compresser (ou d’encoder) les données d’entrée par réduction de la dimensionnalité, puis de reconstruire avec précision (ou décoder) leur entrée d’origine grâce à cette représentation compressée.

À la base, la fonction d'un auto-encodeur est d'extraire efficacement les informations les plus saillantes des données (ses variables latentes) et d'éliminer le bruit non pertinent. Ce qui distingue les différents types d'auto-encodeurs les uns des autres, c'est la stratégie spécifique qu'ils emploient pour extraire ces informations et les cas d'utilisation pour lesquels leur stratégie respective est la mieux adaptée.

Lors de l’entraînement, le réseau d’encodeurs transmet les données d’entrée du jeu de données d’entraînement à travers un « goulot d’étranglement » avant d’atteindre le décodeur. Le réseau de décodeurs, à son tour, est alors chargé de reconstruire l’entrée d’origine en utilisant uniquement le vecteur des variables latentes.

Après chaque période d'entraînement, des algorithmes d'optimisation tels que la descente de gradient sont utilisés pour ajuster les poids du modèle de manière à minimiser la différence entre les données d'entrée originales et la sortie du décodeur. Finalement, l'encodeur apprend à transmettre les informations les plus propices à une reconstruction précise et le décodeur à restituer ces informations de manière efficace.

Bien que cela se prête de manière très intuitive à des tâches simples de compression de données, la capacité d’encoder efficacement des représentations latentes précises de données non étiquetées offre aux auto-encodeurs une grande variété d’applications. Par exemple, les encodeurs automatiques peuvent être utilisés pour restaurer des fichiers audio corrompus, coloriser des images en niveaux de gris ou détecter des anomalies (telles que celles résultant d’une fraude) qui seraient autrement invisibles à l’œil nu.