De nombreuses organisations n'ont pas les ressources nécessaires pour financer des laboratoires de vision par ordinateur et créer des modèles d'apprentissage en profondeur et des réseaux de neurones. Elles peuvent également manquer de la puissance de calcul requise pour traiter d'énormes volumes de données visuelles. Des entreprises telles qu'IBM apportent leur aide en proposant des services de développement de logiciels de vision par ordinateur. Ces services fournissent des modèles d'apprentissage prédéfinis disponibles à partir du cloud et facilitent également la demande en ressources informatiques. Les utilisateurs se connectent aux services via une interface de programme d'application (API) et les utilisent pour développer des applications de vision par ordinateur.

IBM a également créé une plateforme de vision par ordinateur qui répond à la fois aux problèmes de développement et de ressources informatiques. IBM Maximo Visual Inspection comprend des outils qui permettent aux experts en la matière d'étiqueter, de former et de déployer des modèles de vision d'apprentissage en profondeur, sans codage ni expertise en apprentissage en profondeur. Les modèles de vision peuvent être déployés dans des centres de données locaux, le cloud et des unités de périphérie.

S'il est de plus en plus facile d'obtenir des ressources pour développer des applications de vision par ordinateur, il reste une question importante à laquelle il faut répondre dès le départ : que feront exactement ces applications ? Comprendre et définir des tâches spécifiques de vision par ordinateur peut permettre de cibler et de valider des projets et des applications et faciliter leur démarrage.

Voici quelques exemples de tâches d' ordinateur vision établies :