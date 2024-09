Qu'est-ce qu'un réseau de neurones convolutifs ?

Les réseaux neuronaux constituent un sous-ensemble du machine learning et sont au cœur des algorithmes d’apprentissage profond. Ils se composent de couches de nœuds contenant une couche d’entrée, une ou plusieurs couches masquées et une couche de sortie. Chaque nœud se connecte à un autre et possède un poids et un seuil associés. Si la valeur de sortie d’un nœud individuel est supérieure à la valeur de seuil spécifiée, ce nœud est activé, envoyant les données à la couche suivante du réseau. Dans le cas contraire, aucune donnée n’est transmise à la couche suivante.

Cet article se concentrait principalement sur les réseaux à propagation avant, mais il existe différents types de réseaux de neurones, utilisés pour différents cas d’utilisation et types de données. Par exemple, les réseaux de neurones récurrents sont couramment utilisés pour le traitement automatique du langage naturel et la reconnaissance vocale, tandis que les réseaux de neurones convolutifs (ConvNets ou CNN) sont plus souvent utilisés pour les tâches de classification et de vision par ordinateur. Avant les CNN, des méthodes manuelles et chronophages d’extraction des caractéristiques étaient utilisées pour identifier des objets dans les images. Cependant, les réseaux de neurones convolutifs offrent désormais une approche plus évolutive des tâches de classification des images et de reconnaissance d’objets, en exploitant les principes d’algèbre linéaire, en particulier la multiplication matricielle, pour identifier les modèles au sein d’une image. Cela dit, ils peuvent être exigeants en termes de calcul, nécessitant des unités de traitement graphique (GPU) pour entraîner les modèles.