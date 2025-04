Qu’est-ce que l’analyse en composantes principales (ACP) ?

Un graphique ACP est un nuage de points créé en utilisant les deux premières composantes principales comme axes. La première composante principale (PC1) est l’axe des x et la deuxième composante principale (PC2) est l’axe des y. Le nuage de points montre les relations entre les observations (points de données) et les nouvelles variables (les composantes principales). La position de chaque point montre les valeurs de PC1 et PC2 pour cette observation.

La direction et la longueur des flèches indiquent le chargement des variables, c’est-à-dire la manière dont chaque variable contribue aux principales composantes. Si une variable comporte une charge élevée pour une composante particulière, elle est fortement corrélée à ce composant. Cela peut mettre en évidence les variables qui ont un impact significatif sur les variations des données.

Le nombre de composantes principales qui subsistent après l’application de l’ACP peut vous aider à interpréter les données en sortie. La première composante principale explique la plus grande variance de données, et chaque composante ultérieure représente une variance moindre. Ainsi, le nombre de composantes peut indiquer la quantité d’informations conservées dans le jeu de données d’origine. Un nombre réduit de composantes après l’application de l’ACP peut signifier que vous n’avez pas capturé beaucoup de variations de données. Un plus grand nombre de composantes indique une plus grande variation de données, mais les résultats peuvent être plus difficiles à interpréter. Vous pouvez décider du nombre optimal de composantes à retenir à l’aide d’un nuage de points ou de la variance expliquée cumulée.