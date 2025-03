Qu’est-ce qu’une forêt d’arbres décisionnels ?

Les méthodes d’apprentissage d’ensemble sont constituées d’un ensemble de classificateurs (par ex. des arbres de décision) et leurs prédictions sont agrégées pour identifier le résultat le plus populaire. Les méthodes d’ensemble les plus connues sont le bagging, également connu sous le nom d’agrégation par bootstrap, et le boosting. En 1996, Leo Breiman (lien externe à ibm.com) a présenté la méthode de bagging. Dans cette méthode, un échantillon aléatoire de données d’un ensemble d’apprentissage est sélectionné et remplacé, ce qui signifie que les points de données individuels peuvent être sélectionnés plusieurs fois. Une fois que plusieurs échantillons de données ont été générés, ces modèles sont entraînés indépendamment, en fonction du type de tâche (la régression ou la classification). La moyenne ou la majorité de ces prévisions fournissent une estimation plus précise. Cette approche est couramment utilisée pour réduire la variance dans un jeu de données où le bruit de fond est important.