Qu'est-ce que le bagging ?

Le bagging et le boosting sont deux méthodes principales d’apprentissage d’ensemble. Comme le souligne cette étude, la principale différence entre ces deux méthodes réside dans leur processus d’entraînement.

Dans le bagging, les apprenants faibles sont entraînés en parallèle, tandis que dans le boosting, l’apprentissage se fait de manière séquentielle. Autrement dit, une série de modèles est construite, et à chaque nouvelle itération, les poids des données mal classifiées dans le modèle précédent sont augmentés.

Cette redistribution des poids permet à l’algorithme de se concentrer sur les points de données qui nécessitent une attention particulière afin d’améliorer ses performances. AdaBoost, acronyme de « Adaptative Boosting Algorithm » (algorithme de boosting adaptatif), est l’un des algorithmes de boosting les plus utilisés, car il a été l’un des premiers à être développé. D'autres algorithmes de boosting incluent XGBoost, GradientBoost et BrownBoost.

Une autre distinction entre le bagging et le boosting réside dans les situations où ils sont utilisés. Par exemple, les méthodes de bagging sont généralement appliquées aux apprenants faibles qui présentent une variance élevée et un faible biais, tandis que les méthodes de boosting sont utilisées lorsqu'une faible variance et un biais élevé sont observés.