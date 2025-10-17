Le guide des agents d’IA à l'horizon 2025

Une ressource unique pour maîtriser les agents IA, de la théorie à la pratique.

Dans ce guide complet, vous trouverez une collection de contenus relatifs aux agents IA, tels que des fiches explicatives, des tutoriels, des podcasts et bien plus encore.

Un agent d’intelligence artificielle (IA) désigne un système ou un programme capable d’exécuter des tâches de manière autonome pour le compte d’un utilisateur ou d’un autre système, en concevant son workflow et en utilisant les outils disponibles.Les agents IA peuvent offrir un large éventail de fonctionnalités au-delà du traitement automatique du langage naturel, comme la prise de décision, la résolution de problèmes, l’interaction avec des environnements externes et l’exécution d’actions.

Lancez-vous

Aperçu

Comme première étape de votre parcours, découvrez les fiches explicatives consacrées aux agents IA pour en saisir les grandes lignes.
En savoir plus

          

Composants

Les agents IA s’appuient sur un ensemble de composants interconnectés qui leur permettent de percevoir leur environnement, de traiter des informations, de prendre des décisions, de collaborer, d’entreprendre des actions significatives et d’apprendre de leur expérience.
En savoir plus

          

Architecture

L’architecture agentique fait référence à la structure et à la conception des cadres de l’IA agentique. Une architecture agentique façonne la structure du workflow pour automatiser les modèles IA au sein d’un système d’IA agentique. 
En savoir plus

          

Systèmes multi-agents

Un système multi-agents est composé de plusieurs agents IA travaillant ensemble pour accomplir des tâches au nom d’un utilisateur ou d’un autre système.
En savoir plus

          

Cadres

Les cadres d’IA agentique sont essentiels au développement, au déploiement et à la gestion de vos agents IA. Ces plateformes logicielles intègrent des caractéristiques et des fonctions qui permettent de rationaliser et d’accélérer le processus.
En savoir plus

          

Gouvernance

On entend par gouvernance de l’IA l’ensemble des processus, normes et garde-fous destinés à garantir la sécurité et l’éthique des systèmes agentiques.
En savoir plus

          

RAG agentique

La RAG agentique consiste à utiliser des agents IA pour faciliter la génération augmentée de récupération (RAG). Comparée aux systèmes RAG traditionnels, la RAG agentique permet aux grands modèles de langage d’effectuer une recherche d’information à partir de plusieurs sources et de gérer des workflows plus complexes. 
En savoir plus

          

Cas d’utilisation/applications

Les agents IA peuvent être utilisés dans plusieurs secteurs, notamment le service client, les ressources humaines, les ventes, l’approvisionnement et bien plus encore.
En savoir plus

Ressources

Augmentez votre productivité grâce à des agents IA conçus pour votre entreprise

Découvrez le potentiel révolutionnaire des agents IA qui peuvent s’intégrer sans effort à vos opérations métier.

Guide d’achat des agents IA 2025

Consultez ce guide complet qui décrit les principaux cas d’utilisation, les fonctionnalités de base et des recommandations étape par étape pour vous aider à choisir les solutions les mieux adaptées à votre entreprise.
Repenser la productivité commerciale grâce à des agents et assistants d’IA

Découvrez comment les agents et les assistants d’IA peuvent collaborer pour atteindre de nouveaux niveaux de productivité.
Rapport Omdia sur l’intelligence renforcée : l’impact des agents d’IA

Découvrez comment exploiter le plein potentiel de l’IA générative avec des agents d’IA.

L’avènement de l’entreprise agentique : mettre l’IA au service de l’ensemble de votre parc technologique

Restez informé des nouveaux agents IA émergents, un point de basculement fondamental de la révolution de l’IA.
Essayer watsonx Orchestrate

Découvrez comment les assistants d'IA générative peuvent alléger votre workload et améliorer votre productivité.
Comment les agents IA vont réinventer la productivité

Apprenez à utiliser l’IA pour être plus créatif et plus efficace, et commencez à vous adapter à un avenir marqué par une collaboration étroite avec les agents d’IA.
L’avenir des agents, la consommation d’énergie de l’IA, l’utilisation de l’ordinateur d’Anthropic et le texte généré par IA du filigrane de Google

Gardez une longueur d’avance avec nos experts en IA dans cet épisode de Mixture of Experts, qui se penche sur l’avenir des agents d’IA et plus encore.

Comment Comparus utilise un « assistant bancaire »

Comparus a utilisé les solutions d’IBM watsonx.ai et a démontré de manière impressionnante le potentiel des services bancaires conversationnels en tant que nouveau modèle d’interaction.
