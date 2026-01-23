Comment créer un serveur MCP

Voici quelques-uns des atouts qui distinguent MCP des autres solutions :

- Échelle : les serveurs MCP peuvent être définis et hébergés une seule fois et utilisés par de nombreux systèmes d’IA. Cette capacité limite la nécessité de définir l’accès aux mêmes données sources, ressources et outils d’IA pour plusieurs systèmes d’IA générative.

- Récupération des données : contrairement à la RAG, où la récupération des données nécessite un prétraitement et une vectorisation avant la requête, MCP est dynamique et permet des fluctuations et des mises à jour à partir de sources d’informations en temps réel.

- Complexité : MCP est assez simple à configurer et à intégrer dans les applications d’IA, comme nous le montrons ici. Vous pouvez facilement utiliser des fichiers de configuration pour rendre un serveur MCP portable dans tous les environnements.

- Indépendant des plateformes : outre le fait que vous pouvez créer des serveurs MCP avec Python, TypeScript ou d’autres langages, ils ne sont pas non plus associés à une solution LLM particulière.

- Débogage via un modèle client/serveur : le client MCP envoie des requêtes au serveur MCP, qui récupère ensuite les données nécessaires à partir de divers systèmes et sources externes, qu’il s’agisse d’API, de bases de données ou de fichiers locaux. Cette approche structurée garantit que le modèle d’IA bénéficie d’un contexte cohérent et pertinent, ce qui permet d’obtenir des sorties plus précises et plus fiables. MCP utilise JSON-RPC pour encoder les messages et prend en charge 2 mécanismes de transport, stdio et HTTP en flux. Dans les itérations précédentes du protocole, il prenait également en charge le protocole HTTP avec des événements envoyés par le serveur (SSE).

Il peut être décourageant de devoir se tenir constamment au courant des dernières informations dont votre entreprise a besoin. Le MCP peut aider à créer du contexte et à incorporer de nouvelles informations pour les contrats au fur et à mesure de leur exécution, d’héritage qui est numérisé, mais pas nécessairement digéré, etc. Ces informations peuvent être à la fois internes et externes, mais l’ajout de contexte permet de contourner le besoin fastidieux de réentraîner un LLM pour être utile.

Il existe de nombreux serveurs MCP distants, ainsi que de nombreuses implémentations de référence sur github.com