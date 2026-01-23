Comment créer un serveur MCP

Dans ce tutoriel, vous allez créer un serveur Model Context Protocol (MCP) qui expose un outil unique de recherche de tutoriels IBM. En utilisant le cadre « fastmcp » et la bibliothèque de requêtes, le script télécharge un index JSON de tutoriels à partir d'une URL distante. Il recherche ensuite les correspondances avec la requête d’un utilisateur et renvoie une liste de résultats soigneusement formatée. Vous ajouterez également un traitement des erreurs pour les problèmes de réseau, les mauvais JSON et les problèmes inattendus, ce qui rendra l’outil robuste et adapté aux débutants. Enfin, vous allez exécuter le serveur MCP afin qu’il puisse être connecté et testé avec un client comme Cursor.
Les grandes entreprises et les start-ups développent toujours plus de solutions alimentées par l’[intelligence artificielle] générative (https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/artificial-intelligence) (IA). Pour rendre leurs solutions plus utiles, leurs développeurs ont besoin d’informations et d’un contexte à jour. Les [modèles] de machine learning (https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/ai-model) doivent interagir avec des outils, des interfaces de programmation d’application(API), des kits de développement logiciel (SDK) et des systèmes front-end pour y parvenir.
MCP standardise la manière dont le contexte est transmis entre les modèles d’IA et les systèmes. Il simplifie la coordination entre un grand modèle de langage (LLM) et les sources de données et outils externes. Une analogie courante consiste à considérer MCP comme un port USB-C pour un LLM. Il rend le LLM beaucoup plus utile, car le modèle a accès à des capacités et à des données qui ne faisaient pas partie de son entraînement. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lors de la création d’agents IA.
MCP a été développé par Anthropic et adopté par les principaux fournisseurs d’IA, notamment OpenAI, Google DeepMind et autres acteurs du secteur. Il offre aux modèles d’IA un moyen sécurisé et normalisé d’accéder aux données, aux ressources externes (telles que les templates de prompts) et aux outils, et de les utiliser.
En outre, les environnements de développement intégrés (IDE) tels que Cursor et Visual Studio Code ont également adopté MCP, permettant à leurs assistants IA d’accéder aux serveurs MCP afin de les rendre plus contextuels et plus conviviaux pour les développeurs. Conçu comme un standard ouvert, le MCP est un pont entre le monde stochastique de l’IA générative et le monde déterministe de la plupart des systèmes d’entreprise qui existent aujourd’hui. MCP fournit un LLM avec des informations contextuelles, à l’instar d’autres schémas de conception qui ont commencé à émerger, tels que la génération augmentée par récupération (RAG), l’appel d’outils et les agents IA.
Voici quelques-uns des atouts qui distinguent MCP des autres solutions :
- Échelle : les serveurs MCP peuvent être définis et hébergés une seule fois et utilisés par de nombreux systèmes d’IA. Cette capacité limite la nécessité de définir l’accès aux mêmes données sources, ressources et outils d’IA pour plusieurs systèmes d’IA générative.
- Récupération des données : contrairement à la RAG, où la récupération des données nécessite un prétraitement et une vectorisation avant la requête, MCP est dynamique et permet des fluctuations et des mises à jour à partir de sources d’informations en temps réel.
- Complexité : MCP est assez simple à configurer et à intégrer dans les applications d’IA, comme nous le montrons ici. Vous pouvez facilement utiliser des fichiers de configuration pour rendre un serveur MCP portable dans tous les environnements.
- Indépendant des plateformes : outre le fait que vous pouvez créer des serveurs MCP avec Python, TypeScript ou d’autres langages, ils ne sont pas non plus associés à une solution LLM particulière.
- Débogage via un modèle client/serveur : le client MCP envoie des requêtes au serveur MCP, qui récupère ensuite les données nécessaires à partir de divers systèmes et sources externes, qu’il s’agisse d’API, de bases de données ou de fichiers locaux. Cette approche structurée garantit que le modèle d’IA bénéficie d’un contexte cohérent et pertinent, ce qui permet d’obtenir des sorties plus précises et plus fiables. MCP utilise JSON-RPC pour encoder les messages et prend en charge 2 mécanismes de transport, stdio et HTTP en flux. Dans les itérations précédentes du protocole, il prenait également en charge le protocole HTTP avec des événements envoyés par le serveur (SSE).
Il peut être décourageant de devoir se tenir constamment au courant des dernières informations dont votre entreprise a besoin. Le MCP peut aider à créer du contexte et à incorporer de nouvelles informations pour les contrats au fur et à mesure de leur exécution, d’héritage qui est numérisé, mais pas nécessairement digéré, etc. Ces informations peuvent être à la fois internes et externes, mais l’ajout de contexte permet de contourner le besoin fastidieux de réentraîner un LLM pour être utile.
Il existe de nombreux serveurs MCP distants, ainsi que de nombreuses implémentations de référence sur github.com
Ce guide détaillé est disponible sur notre dépôt GitHub,, avec le script server.py auquel vous ferez référence lors de la création de votre serveur MCP. Dans ce tutoriel, nous allons construire un serveur MCP personnalisé de base, qui peut :
Afin de faciliter la réalisation de ce tutoriel, nous avons créé un mécanisme qui permet au serveur que vous allez créer d’utiliser facilement le contenu de notre tutoriel, sans authentification requise.
- Python 3.11 (ou une version ultérieure) installé sur votre ordinateur (vérifiez en exécutant python3 --version dans votre terminal).
- Le module venv intégré est disponible (il est fourni avec Python sur la plupart des systèmes ; sur certaines distributions Linux®, vous devrez peut-être l’installer séparément, avec sudo apt install python3-venv).
- Un terminal de ligne de commande (CLI) :
- macOS ou Linux : utilisez votre application Terminal (ces environnements sont de type Unix).
- Windows : utilisez PowerShell ou Command Prompt, dont les légères différences de syntaxe sont expliquées à l’étape suivante.
- Le logiciel de traitement de texte ou l’IDE de votre choix
Créer un nouveau répertoire et utiliser la commande cd pour y accéder
S'assurer que vous êtes dans le répertoire
Remarque : sous Windows, vous pourrez peut-être remplacer
Une fois que vous avez créé l’environnement virtuel, vous devez l’activer en utilisant la commande suivante
Une fois activé, votre shell vous indiquera probablement
Vous devez maintenant installer le paquet Python pour
Installez le
Une fois cette étape terminée, vous pouvez vérifier si fastMCP est correctement installé en exécutant la commande suivante
Si vous obtenez une sortie similaire à celle ci-dessous, vous avez installé fastMCP dans votre environnement virtuel.
FastMCP version: 2.10.1
MCP version: 1.10.1
Python version: 3.11.13
Platform: macOS-15.5-arm64-arm-64bit
FastMCP root path: /opt/homebrew/lib/python3.11/site-packages
Maintenant que vous avez installé fastMCP, créons notre serveur MCP.
Créez un nouveau fichier dans le répertoire et donnez-lui le nom
Une fois que vous avez ce fichier, ouvrez-le et copiez-y l’extrait de code suivant
Passons en revue le code précédent et expliquons ce que font les éléments clés.
Le script commence par l’importation de FastMCP, qui fournit le cadre pour la création du serveur MCP, ainsi que des requêtes, qui sont utilisées pour télécharger les données via HTTP. Nous avons ajouté une constante
Nous créons ensuite une instance de serveur MCP avec
Les
La recherche n’est pas sensible à la casse : la requête est convertie en minuscules, et le titre et l’URL de chaque tutoriel sont également réduits pour la mise en correspondance. Si un tutoriel contient le terme de recherche dans le titre ou dans l’URL, il est ajouté à une liste de résultats pertinents.
Si aucun tutoriel ne correspond à la recherche, la fonction renvoie un message convivial indiquant que rien n’a été trouvé. S’il y a des correspondances, la fonction crée une liste formatée et numérotée montrant le titre, l’URL, la date, la date et (le cas échéant) l’auteur de chaque tutoriel. Le formatage utilise des caractères gras de type Markdown pour les titres, afin qu’ils se démarquent dans les clients qui le prennent en charge. Le texte formaté final est renvoyé sous la forme d’une chaîne unique.
La fonction comprend une gestion ciblée des exceptions :
Un
Chaque erreur renvoie un message descriptif à l’appelant au lieu d’arrêter le programme.
En bas,
Maintenant que vous avez créé votre serveur, vous devez l’activer dans votre IDE afin de pouvoir l’utiliser. Il existe de nombreux clients qui prennent en charge MCP, avec différents niveaux d’intégration au protocole. Le site officiel de MCP fournit une liste exhaustive d’exemples de clients.
Si Cursor est installé, vous pouvez ajouter le serveur MCP dans Cursor en suivant ces instructions.
Ouvrez les paramètres Cursor et allez dans Outils et intégrations. Sélectionnez Nouveau serveur MCP et collez-le dans le fichier mcp.json. que Cursor ouvre dans un nouvel onglet. Veillez à remplacer <YOUR PATH> par le répertoire dans lequel vous vous trouvez. Vous pouvez exécuter pwd dans votre terminal pour obtenir le chemin complet. Pour plus d’informations sur Cursor et MCP, consultez la documentation Cursor.
{
"mcpServers": {
"tutorials": {
"command": "fastmcp",
"args": ["run <YOUR PATH>/ibmtutorialmcpserver/server.py"],
"env": {
}
}
}
}
Si vous utilisez Microsoft VS Code, vous pouvez ajouter le serveur MCP en suivant les instructions liées ici. Assurez-vous que Copilot est configuré dans VS Code avant de poursuivre.
Si vous souhaitez activer le serveur MCP à l’aide d’un fichier, créez un fichier .vscode/mcp.json dans le répertoire de ce projet, puis copiez-collez ce code dans le fichier. Veillez à remplacer <YOUR PATH> par le répertoire dans lequel vous vous trouvez. Vous pouvez exécuter pwd dans votre terminal pour obtenir le chemin complet.
"servers": {
"IBM Tutorials": {
"type": "stdio",
"command": "fastmcp",
"args": [
"run",
"<YOUR PATH>/ibmtutorialmcpserver/server.py"
]
},
},
Maintenant que vous avez activé votre serveur MCP, faisons-le fonctionner pour que vous puissiez utiliser l’outil créé dans server.py. Si vous utilisez VS Code, consultez ces documents.
Dans le chat IDE, je vais demander : « Quels sont les tutoriels que propose IBM sur les séries chronologiques ? » Ce qui suit montre que la sortie a été reçue, mais votre réponse peut varier en fonction du modèle utilisé et de votre IDE.
** Sortie :**
Here are some IBM time series tutorials:
Time series forecasting with Lag-Llama (zero-shot learning)
Tutorial link
Predict overnight low temperatures using the Lag-Llama model in a zero-shot learning scenario.
Using the watsonx.ai Time Series Forecasting API to predict energy demand
Tutorial link
Predict energy demand with the watsonx.ai Time Series Forecasting API.
Authors: Aleksandra Kłeczek and Meredith Syed
Let me know if you want details or help with a specific tutorial.
Parfait ! L'agent a pu utiliser l’outil
Dans ce tutoriel, vous avez appris à créer un serveur MCP pour rechercher tous nos tutoriels à l’aide du client MCP de votre choix. Vous avez créé un serveur MCP avec un outil de recherche unique qui récupère un index JSON à distance de tutoriels, filtré les résultats en fonction d’un terme de recherche pour les renvoyer dans un format lisible. Il utilise fastmcp pour enregistrer et exécuter l’outil, les requêtes pour récupérer les données, et inclut la gestion des erreurs pour le réseau, l’analyse et les problèmes inattendus. Lorsqu’il est exécuté, le serveur peut être connecté aux clients MCP pour une interrogation en direct de tous nos tutoriels.
Découvrez le potentiel révolutionnaire des agents IA qui peuvent s’intégrer sans effort à vos opérations métier.
Consultez ce guide complet qui décrit les principaux cas d’utilisation, les fonctionnalités de base et des recommandations étape par étape pour vous aider à choisir les solutions les mieux adaptées à votre entreprise.
Découvrez comment les agents et les assistants d’IA peuvent collaborer pour atteindre de nouveaux niveaux de productivité.
Découvrez comment exploiter le plein potentiel de l’IA générative avec des agents d’IA.
Restez informé des nouveaux agents IA émergents, un point de basculement fondamental de la révolution de l’IA.
Découvrez comment les assistants d'IA générative peuvent alléger votre workload et améliorer votre productivité.
Apprenez à utiliser l’IA pour être plus créatif et plus efficace, et commencez à vous adapter à un avenir marqué par une collaboration étroite avec les agents d’IA.
Gardez une longueur d’avance avec nos experts en IA dans cet épisode de Mixture of Experts, qui se penche sur l’avenir des agents d’IA et plus encore.
Créez, déployez et gérez de puissants assistants et agents IA qui automatisent les workflows et les processus grâce à l’IA générative.
Construisez l’avenir de votre entreprise avec des solutions d’IA en lesquelles vous pouvez avoir confiance.
IBM Consulting et ses services d'IA accompagnent les entreprises dans la redéfinition de leurs activités avec l'intelligence artificielle pour mener leur transformation.
Que vous choisissiez de personnaliser des applications et des compétences prédéfinies ou de créer et de déployer des services agentiques personnalisés à l’aide d’un studio d’IA, la plateforme IBM watsonx est là pour vous.