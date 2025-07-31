Apprenez à utiliser MetaGPT, DeepSeek et Ollama pour construire un outil alimenté par l’IA qui aide les chefs de produit à créer rapidement des documents d’exigences produit complets en s’appuyant sur une équipe d’agents IA spécialisés.

MetaGPT est un cadre multi-agents développé par DeepWisdom, une start-up technologique spécialisée dans le développement d’outils open source qui automatisent le travail en utilisant l’intelligence artificielle, les systèmes multi-agents et les workflows agentiques.

Contrairement aux approches à agent unique, selon lesquelles un seul modèle vise de gérer tous les aspects de la tâche, ce système multi-agents attribue à chaque agent un rôle particulier et des responsabilités clairement définies. En suivant des workflows structurés et en examinant les sorties de chacun, l’équipe génère collectivement un PRD de qualité, plus aligné sur les objectifs des parties prenantes, mieux organisé et moins sujet aux omissions.

Avant de commencer, voici quelques termes pour vous familiariser avec la pile technologique de l’application :

MetaGPT : un cadre qui structure les agents de grands modèles de langage (LLM) en rôles collaboratifs, leur permettant de travailler ensemble comme une équipe coordonnée.

Ollama : un environnement d’exécution local conçu pour exécuter et gérer les LLM open source directement sur votre ordinateur personnel ou sur votre poste de travail.

DeepSeek : un modèle de langage open source optimisé pour des tâches telles que la recherche, le raisonnement et la rédaction technique.