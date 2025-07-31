Apprenez à utiliser MetaGPT, DeepSeek et Ollama pour construire un outil alimenté par l’IA qui aide les chefs de produit à créer rapidement des documents d’exigences produit complets en s’appuyant sur une équipe d’agents IA spécialisés.
MetaGPT est un cadre multi-agents développé par DeepWisdom, une start-up technologique spécialisée dans le développement d’outils open source qui automatisent le travail en utilisant l’intelligence artificielle, les systèmes multi-agents et les workflows agentiques.
Contrairement aux approches à agent unique, selon lesquelles un seul modèle vise de gérer tous les aspects de la tâche, ce système multi-agents attribue à chaque agent un rôle particulier et des responsabilités clairement définies. En suivant des workflows structurés et en examinant les sorties de chacun, l’équipe génère collectivement un PRD de qualité, plus aligné sur les objectifs des parties prenantes, mieux organisé et moins sujet aux omissions.
Avant de commencer, voici quelques termes pour vous familiariser avec la pile technologique de l’application :
MetaGPT : un cadre qui structure les agents de grands modèles de langage (LLM) en rôles collaboratifs, leur permettant de travailler ensemble comme une équipe coordonnée.
Ollama : un environnement d’exécution local conçu pour exécuter et gérer les LLM open source directement sur votre ordinateur personnel ou sur votre poste de travail.
DeepSeek : un modèle de langage open source optimisé pour des tâches telles que la recherche, le raisonnement et la rédaction technique.
La création de PRD peut prendre du temps, mais l’intelligence artificielle peut aider en accélérant le processus de réalisation.
La collaboration multi-agents est mise en œuvre dans des cadres comme MetaGPT, un outil d’IA qui coordonne plusieurs agents jouant chacun un rôle pour effectuer une tâche complexe. Par tâche complexe, on entend toute tâche qui requiert plusieurs étapes pour être réalisée.
La création d’un PRD par l’IA est un excellent cas d’utilisation pour la collaboration entre plusieurs agents, car elle reflète un processus de développement de produits réel, où de multiples parties prenantes contribuent à des étapes telles que la recherche, la planification, la révision et l’affinement. Pour tirer pleinement parti du contenu généré par l’IA, il faut envisager d’utiliser un système multi-agents plutôt que d’utiliser un chatbot unique comme ChatGPT d’OpenAI ou Copilot de Microsoft.
MetaGPT utilise des agents IA spécialisés dotés de rôles distincts, chacun pouvant être personnalisé pour s’adapter à tout workflow, ou presque, avec un travail de codage minime. Cette flexibilité est possible grâce à la capacité des LLM à comprendre le langage naturel. Les utilisateurs définissent les comportements et les workflows des agents grâce au prompt engineering et au développement de logiciels légers.
L’objectif de MetaGPT est de permettre une collaboration multi-agents efficace. En simulant une équipe structurée, il permet de raisonner en fonction des rôles et de déléguer des tâches, afin d’obtenir des sorties plus cohérentes et mieux adaptées au contexte, comme un PRD de qualité.
Lors de ce tutoriel, nous verrons également comment un agent unique génère un premier brouillon de PRD (un peu comme si vous utilisiez un chatbot autonome). Nous comparerons ensuite ce brouillon au PRD final, plus précis, produit grâce à la collaboration multi-agents. Cette méthode démontrera que le travail d’équipe apporte de meilleurs résultats que celui réalisé par un seul agent.
Développée par DeepSeek-AI, la famille de LLM open source DeepSeek est optimisée pour les tâches de raisonnement, la création de contenu structuré et les workflows de développement d’IA. Dans ce projet, nous utilisons deepseek-r1, un modèle de base performant, idéal pour automatiser la documentation produit.
Voici pourquoi DeepSeek se distingue dans la création de PRD avec un système multi-agents comme MetaGPT :
Nous utilisons DeepSeek dans ce tutoriel. Sachez toutefois que le même système multi-agents peut être configuré pour s’exécuter avec d’autres LLM compatibles avec Ollama, Hugging Face ou l’API d’OpenAI. Le choix du modèle dépend du compromis entre la précision du raisonnement, la structure des sorties, la disponibilité des ressources et l’environnement de déploiement prévu.
MetaGPT utilise le concept de procédures opérationnelles standard (POS) pour aligner la collaboration entre les humains et l’IA en structurant les workflows en fonction d’équipes réelles (à savoir une entreprise de développement logiciel ou une équipe de développement produit).
Les POS fournissent des lignes directrices détaillées, étape par étape, pour mener à bien une tâche ou un processus. MetaGPT applique ce concept en décomposant les tâches complexes (comme la création d’un PRD) en étapes claires et exploitables.
Chaque action est attribuée à un « membre de l’équipe » désigné ou à un agent IA.
Les agents MetaGPT opèrent au sein d’un système structuré basé sur les rôles, conçu pour simuler et coordonner leurs tâches par le biais de workflows collaboratifs.
Chaque agent suit un workflow agentic organisé, axé sur quatre concepts fondamentaux :
Ensemble, ces composants permettent l’autonomie des agents et l’exécution des tâches dans MetaGPT. Ensuite, nous découvrirons la façon dont ces agents communiquent et collaborent pour effectuer des tâches multi-étapes telles que la génération de PRD.
Les agents MetaGPT suivent un processus coordonné lors duquel chaque agent contribue à un objectif commun. Chaque agent traite les informations et raisonne en fonction de son rôle, prend des mesures et partage les résultats avec les autres. Cette approche permet une collaboration dynamique, étape par étape, vers la sortie finale.
Workflow des agents MetaGPT :
Les agents itèrent sur cette boucle structurée, s’appuyant sur le travail de chacun à chaque tour, et ce jusqu’à ce qu’ils atteignent une sortie finale, plus complète et plus précise.
Avec MetaGPT, il est possible de constituer une équipe de développement produits IA entièrement automatisée en personnalisant les rôles des agents, les POS, les templates de PRD, les priorités des parties prenantes et les objectifs globaux du projet. Le cadre est extensible, ce qui permet aux équipes de l’adapter aux différents workflows et exigences.
Maintenant que nous savons comment les agents fonctionnent et collaborent, voyons comment ce processus est orchestré au niveau de l’application dans le workflow de génération de PRD.
Cette section sert de guide étape par étape pour comprendre le workflow de l’équipe d’agents MetaGPT de cette application de génération de PRD multi-agents.
Nous allons définir un workflow agentique structuré avec notre équipe MetaGPT en créant une POS. Cette POS décompose la tâche complexe de création du PRD en étapes claires et exploitables, dont chacune est attribuée à un agent spécialisé.
Une POS bien définie clarifie le rôle et les actions de chaque agent. Cette structure favorise la responsabilisation et la fluidité d’exécution tout au long du cycle de vie du PRD : rédaction, enrichissement de la recherche, évaluation par les pairs et révision.
Rôles dans l’équipe :
Ce SOP garantit que le responsable projet dirige l’équipe, en coordonnant toutes les contributions pour automatiser la création d’un PRD soutenu par la recherche et révisé.
Pour exécuter ce tutoriel efficacement, les utilisateurs ont besoin de la configuration suivante :
Remarque : L’exécution de modèles plus grands ou de plusieurs agents peut nécessiter plus de mémoire (32 Go ou plus recommandés pour de meilleures performances). Des erreurs de délai d’attente intermittentes peuvent se produire. Si vous rencontrez des erreurs de délais d’attente, essayez de redémarrer le processus et de vous assurer que votre système dispose de ressources suffisantes.
Ces étapes peuvent être suivies ici ou dans le dossier de projet bien nommé sur GitHub.
Commencez par créer un environnement virtuel pour éviter les problèmes de dépendance à Python. Ce projet fonctionne de manière très stable avec Python 3.11.
Installez la dernière version de développement de MetaGPT.
Important : pour ce tutoriel, vous devez installer MetaGPT à l’aide de la commande ci-dessus. Évitez d’installer MetaGPT à partir de PyPI ou d’une autre source, car seule la dernière version de développement est prise en charge ici.
Installez Ollama en suivant l’une des méthodes suivantes, en fonction de votre système d’exploitation :
Pour macOS (avec Homebrew)
Télécharger à partir du site officiel d’Ollama (macOS, Linux, Windows)
Après l’installation, vous pouvez démarrer le serveur Ollama et extraire un modèle (deepseek-r1:8b) avec :
Afin de configurer Ollama et Deepseek pour MetaGPT, nous devons créer et modifier un fichier de configuration.
Initialiser la configuration MetaGPT :
Cette action crée un fichier à l’adresse
Modifiez le fichier pour configurer votre LLM en suivant les étapes suivantes :
1. Dans une fenêtre de terminal, exécutez la commande suivante pour ouvrir le fichier de configuration dans l’éditeur nano :
2. Modifiez le fichier pour qu’il corresponde à cette configuration Ollama, qui utilise le modèle deepseek-r1:8b.
Remarque : si le champ
Les modifications apportées à la configuration du LLM ont bien été enregistrées.
Pour voir d’autres exemples de configuration, consultez les deux fournis dans les documents MetaGPT ici et ici.
Les agents MetaGPT comportent deux composants principaux :
Les actions indiquent à chaque agent ce qu’il doit faire et comment interagir avec le modèle de langage.
Chaque action comprend généralement :
Exigez des importations pour les actions :
La classe de rôles représente un agent IA ou un membre de l’équipe dans le workflow. Les rôles indiquent au modèle comment agir et définissent la partie du processus qu’il doit suivre (comme la gestion, la recherche ou la révision).
Chaque rôle comprend généralement :
Importations requises pour les rôles :
MetaGPT organise le workflow en tours, qui sont des cycles itératifs au cours desquels les agents collaborent pour améliorer le PRD. Chaque tour comporte les étapes suivantes :
Tour 1 : premier jet
Tour 2 (et au-delà) : examen et révision :
Répéter
Schéma d’un workflow de génération de PRD multi-agents :
À l’étape suivante, vous constituerez une équipe d’agents pour l’automatisation IA du PRD.
Nous définirons le rôle de chaque agent et connecterons les actions de workflow correspondantes.
Dans cette section, vous allez découvrir comment définir les actions des agents, créer des rôles d’agent et constituer une équipe pour automatiser la génération, la recherche et la révision des PRD.
Voici les actions d’agent que l’équipe PRD effectuera avec
Tâches principales
Les 5 classes d’action suivantes définissent les principales tâches effectuées par les agents dans ce workflow de génération de PRD alimenté par l’IA :
Voici les rôles d’agent qui représentent l’équipe PRD multi-agents. Vous trouverez ci-dessous le code qui indique les actions qu’ils effectuent.
Définition du workflow et des rôles principaux
Les agents suivants collaborent pour automatiser chaque étape du processus de création de PRD :
Utiliser le
Remarque importante :
Les documents et sorties générés par ce tutoriel utilisent de grands modèles de langage (LLM), qui sont probabilistes et peuvent occasionnellement produire des résultats incomplets, inexacts ou incohérents.
Examinez et validez vous-même tout le contenu généré.
Les LLM sont des outils utiles, mais ils ne peuvent pas remplacer entièrement les compétences et le jugement d’une véritable équipe de développement de produits.
Pour exécuter le programme avec les valeurs par défaut pour
Cette commande lancera l’équipe d’agents, automatisera le processus de création de PRD et répétera le processus en respectant le nombre de tours spécifié.
Cette approche modulaire permet d’affiner le processus d’automatisation des tâches de développement de produits complexes.
Lorsque vous exécutez l’application, les agents collaborent pour produire et affiner une PRD.
Le fichier PRD.md final inclut une section intitulée Notes de révision du document qui résume les principales modifications apportées au cours du processus de révision. Cette section aide les parties prenantes à identifier rapidement ce qui a été mis à jour dans le document.
Voici les principales améliorations apportées à la version finale du PRD pour l’application de gestion de patrimoine :
En suivant ce tutoriel, vous avez appris à automatiser la création et l’affinement d’un document sur les exigences produit en utilisant MetaGPT et Ollama. Vous avez mis en place une équipe multi-agents, défini des actions et rôles personnalisés et exécuté un workflow itératif qui produit des PRD de qualité et exploitables. Cette approche modulaire peut être adaptée à d’autres tâches d’IA collaboratives, ce qui en fait un outil puissant pour rationaliser la gestion des produits avec l’IA.
