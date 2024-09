Les exigences actuelles concernant les fournisseurs et les utilisateurs de solutions de services financiers offrent de grandes opportunités en matière de numérisation, de normalisation et d’automatisation. Une banque universelle allemande, par exemple, s’appuie sur plus de 1 200 processus pour servir ses clients et gérer ses opérations. Or avec l’IA, les banques et d’autres entreprises peuvent repenser complètement leurs processus.

Comparus facilite la transformation numérique des banques depuis des décennies. Son utilisation d’un « assistant bancaire » pour l’orchestration innovante des processus donne à ses clients la possibilité d’assurer l’équilibre entre normalisation et demande d’individualité. L’IA conversationnelle permet également un nouveau type d’expérience utilisateur.