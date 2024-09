IBM Process Mining permet aux entreprises de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées afin d’améliorer les processus en s’appuyant sur des analyses axées sur les données.

Obtenez une transparence complète des processus en utilisant les données de vos systèmes d'entreprise, tels que l'ERP et le CRM, identifiez les inefficacités et donnez la priorité à l'automatisation en fonction de l'impact et de l'attente ROI. Favoriser l'amélioration continue des processus en déclenchant des actions correctives ou en générant des échafaudages RPA bot.



Grâce à cette offre, les clients peuvent améliorer des processus complexes - avec une réduction de 80 % du délai moyen - afin de rester compétitifs, d'accroître l'efficacité et de réduire les coûts opérationnels.

Regardez comment le logiciel process mining transforme les données des systèmes d'entreprise en informations exploitables, ce qui permet de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.