Qu’est-ce que le développement d’agents IA ?

L’évaluation des agents IA est le processus qui consiste à tester et à vérifier l’IA agentique pour qu’elle atteigne ses objectifs et fonctionne comme prévu. Cela nécessite un jeu de données de test ou de validation différent de celui d’entraînement, et suffisamment diversifié pour couvrir tous les cas de test possibles et refléter les scénarios réels.
La réalisation de tests dans un bac à sable ou un environnement simulé permet de repérer rapidement les améliorations de performance et d’identifier les problèmes de sécurité et les risques éthiques avant de déployer les agents auprès des utilisateurs réels.
Comme les benchmarks LLM, les agents IA disposent également d’un ensemble d’indicateurs. Les indicateurs courants sont les indicateurs fonctionnels tels que le taux de réussite ou l’achèvement des tâches, le taux d’erreur et la latence, et les indicateurs éthiques tels que le score de biais et d’équité et la vulnérabilité à l’injection de prompt. Les agents et les bots qui interagissent avec les utilisateurs sont évalués en fonction de leur flux conversationnel, de leur taux d’engagement et de leur score de satisfaction utilisateur.
Après avoir mesuré les indicateurs et analysé les résultats des tests, les équipes de développement d’agents peuvent procéder au débogage des algorithmes, à la modification des architectures agentiques, à l’affinage de la logique et à l’optimisation de la performance.