Qu’est-ce que le développement d’agents IA ?

Le développement d’agents IA est le processus de création d’agents IA. Cela comprend la conception, la construction, l’entraînement, les tests et le déploiement de l’IA agentique.

Les entreprises peuvent choisir de créer des agents IA à partir de zéro. Cela leur donne un contrôle total sur l’architecture agentique et ses fonctionnalités. Elles peuvent également adapter les systèmes d’agents à leurs cas d’utilisation et à leurs besoins, et personnaliser l’IA agentique pour réaliser des tâches bien spécifiques. Créer des agents d’IA à partir de zéro nécessite toutefois des compétences poussées en intelligence artificielle, en machine learning et en développement logiciel. En outre, cela peut être coûteux.

Une approche plus rapide et plus évolutive, en particulier pour les débutants, consiste à utiliser les cadres d’agents IA. En tant que structure de base des agents alimentés par l’IA, ces plateformes logicielles ont des fonctionnalités intégrées qui aident à rationaliser le processus de développement des agents, notamment des architectures et des modèles prédéfinis, des systèmes de gestion des tâches et des outils d’intégration et de surveillance.