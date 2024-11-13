Qu’est-ce que l’observabilité ?

L’observabilité est essentielle pour assurer la disponibilité, la performance et la sécurité des systèmes logiciels modernes et des environnements de cloud computing.

Le terme « observabilité » est issu de la théorie du contrôle, un aspect de l’ingénierie qui vise à automatiser la régulation des systèmes dynamiques (par exemple, contrôler le débit d’eau dans un tuyau en fonction des données transmises par un système de régulation).

L’observabilité offre une meilleure visibilité sur les piles technologiques modernes et distribuées, permettant une identification et une résolution des problèmes automatisées et en temps réel. Plus le système est observable, plus les équipes informatiques peuvent accélérer et optimiser l’identification des problèmes de performance et de leur cause racine, sans tests ni codage supplémentaires.

En ITOps (opérations informatiques) et cloud computing, l’observabilité exige des outils logiciels qui agrègent, corrèlent et analysent un flux constant de données de performance provenant des applications, du matériel et des réseaux sur lesquels elles s’exécutent. Les équipes utilisent ces données pour surveiller, dépanner et déboguer les applications et les réseaux, afin d’améliorer l’expérience client et de respecter les accords de niveau de service (SLA), ainsi que toute autre exigence métier.

On confond souvent observabilité, surveillance de la performance des applications et gestion de la performance réseau (NPM). Si les outils d'observabilité constituent une évolution logique des méthodes de surveillance de la performance des applications et de collecte des données NPM, ils sont mieux adaptés aux déploiements d’applications cloud natives, toujours plus distribués et plus dynamiques.

L’observabilité ne remplace pas les autres approches ; elle les améliore et les développe.